Nequi presenta una caída total este 27 de noviembre: usuarios reportan fallas para realizar pagos desde la aplicación

Varios usuarios en redes sociales han reportado fallas y errores al momento de navegar por la aplicación.

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 2:29 p. m.
Tras horas de intermitencia, Nequi aclaró cómo se resguardan los recursos de los usuarios.
Nequi presenta una caída este 27 de noviembre. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imagen suministrada por Nequi

En la mañana de este jueves 27 de noviembre, varios usuarios reportaron a través de redes sociales una falla masiva en la aplicación de Nequi. Según se observa en algunas imágenes compartidas, al intentar ingresar aparece un mensaje que indica: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde”.

Por su parte, el portal Downdetector también registró una caída desde tempranas horas. Los principales reportes de los usuarios se distribuyen así: problemas para iniciar sesión (44%), fallas en la aplicación (41%) y dificultades en los pagos (13%).

En cuanto a las ciudades afectadas, el mapa del portal muestra a Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga como las más impactadas.

Nequi presenta fallas este jueves, 27 de noviembre.
Nequi presenta fallas este jueves, 27 de noviembre. | Foto: Downdetector

Ante esta situación, las quejas en redes sociales no se hicieron esperar, especialmente en X, donde los usuarios suelen acudir para verificar si se trata de una caída generalizada o de un problema con su conexión a internet.

¿Qué dice Nequi sobre la caída?

Teniendo en cuenta que se trata de un problema que ha afectado a numerosos usuarios que dependen de la aplicación para realizar pagos y transacciones importantes, SEMANA se comunicó con la compañía, la cual confirmó a través de un comunicado que la app sí está presentando errores frecuentes.

“Actualmente un equipo multidisciplinario de tecnología, procesos, operación, servicio y producto se encuentra trabajando para resolver las intermitencias que está presentando nuestra app.”, indicaron.

Por otro lado, ante la preocupación habitual de los usuarios sobre el estado de su dinero cuando ocurren este tipo de fallas, la compañía entregó un parte de tranquilidad al asegurar que los recursos están completamente seguros.

Nequi presenta fallas masivas este 26 de noviembre.
Nequi presenta fallas masivas este 27 de noviembre. | Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

Además, compartió un enlace desde el cual es posible monitorear en tiempo real el estado del servicio: https://www.nequi.com.co/status.

“Somos conscientes de que nuestra operación y estabilidad son fundamentales para que las personas puedan mover la plata en su cotidianidad y ocuparse de sus necesidades diarias. Por esto, estamos concentrados en solucionar esta situación para que continúen manejando la plata a su ritmo”, concluyeron.

