¿Netflix no funciona? Esta es la razón detrás del error y lo que debe hacer para volver a usarlo con normalidad

Es evidente cómo las plataformas de streaming han transformado la forma en que se consume entretenimiento y se accede a contenido, películas, series, documentales o incluso videojuegos. Muchas de estas incorporan opciones interactivas con el propósito de ofrecer una experiencia personalizada y dinámica.

Una de las más reconocidas es Netflix, que se posiciona como líder en el sector gracias a su amplio catálogo de contenido y a su constante actualización, al incorporar nuevos lanzamientos y propuestas para que los usuarios exploren más allá de lo habitual.

No obstante, aunque se trata de una plataforma completa y estable, en ocasiones presenta errores que afectan la navegación o la reproducción del contenido. Por lo general, estos fallos son temporales y pueden solucionarse fácilmente, pero resulta fundamental conocer su significado para actuar adecuadamente.

Netflix y otras plataformas de streaming han cambiado la manera en que los usuarios interactúan con el entretenimiento. | Foto: NurPhoto via Getty Images

A continuación, se presentan algunos de los códigos de error más comunes, según el Centro de Ayuda de la plataforma:

Error de Netflix NW-2-5

Este error indica que el dispositivo tardó más de lo estimado en conectarse al servicio, lo cual suele deberse a un problema con la conexión a internet o con la red doméstica que no logra captar la señal correctamente.

Comprobar el estado de la conexión a internet.

Verificar que el router funcione correctamente.

funcione correctamente. Reiniciar el dispositivo o el router para restablecer la conexión.

Error de Netflix UI-800-3

Este mensaje aparece cuando es necesario actualizar la información almacenada en el dispositivo o cuando un problema de red ha impedido la reproducción de contenido, según indica la compañía.

Reiniciar el equipo.

Revisar el estado de la red doméstica para confirmar que la conexión wifi sea estable.

Cerrar sesión en Netflix y volver a iniciarla.

Restablecer la configuración de red a los valores predeterminados.

Los lanzamientos de nuevas producciones pueden tener un impacto global. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Error de Netflix TVQ-PB-101

Este código se presenta cuando existe un inconveniente con la información almacenada en el dispositivo, lo que impide que la aplicación funcione correctamente.

Apagar completamente el televisor y desconectarlo de la corriente durante algunos segundos. Luego, encenderlo nuevamente e intentar acceder a Netflix.

Luego, encenderlo nuevamente e intentar acceder a Netflix. Cerrar sesión desde el menú principal de la aplicación y volver a iniciarla con las credenciales correspondientes, lo cual puede restablecer la conexión con los servidores del servicio.

Error de Netflix 113

Si al intentar acceder a Netflix desde un Apple TV aparece el código de error 113, esto indica un problema con la información de inicio de sesión almacenada en el dispositivo. Puede deberse a que la aplicación guarda datos incorrectos o a una falla momentánea en la conexión con los servidores de Netflix.