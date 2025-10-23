Tecnología
¿Netflix no funciona? Esta es la razón detrás del error y lo que debe hacer para volver a usarlo con normalidad
Al ingresar a la plataforma, los usuarios pueden encontrarse con ciertas fallas que, por lo general, son temporales y pueden solucionarse con facilidad.
Es evidente cómo las plataformas de streaming han transformado la forma en que se consume entretenimiento y se accede a contenido, películas, series, documentales o incluso videojuegos. Muchas de estas incorporan opciones interactivas con el propósito de ofrecer una experiencia personalizada y dinámica.
Una de las más reconocidas es Netflix, que se posiciona como líder en el sector gracias a su amplio catálogo de contenido y a su constante actualización, al incorporar nuevos lanzamientos y propuestas para que los usuarios exploren más allá de lo habitual.
No obstante, aunque se trata de una plataforma completa y estable, en ocasiones presenta errores que afectan la navegación o la reproducción del contenido. Por lo general, estos fallos son temporales y pueden solucionarse fácilmente, pero resulta fundamental conocer su significado para actuar adecuadamente.
A continuación, se presentan algunos de los códigos de error más comunes, según el Centro de Ayuda de la plataforma:
Error de Netflix NW-2-5
Este error indica que el dispositivo tardó más de lo estimado en conectarse al servicio, lo cual suele deberse a un problema con la conexión a internet o con la red doméstica que no logra captar la señal correctamente.
- Comprobar el estado de la conexión a internet.
- Verificar que el router funcione correctamente.
- Reiniciar el dispositivo o el router para restablecer la conexión.
Error de Netflix UI-800-3
Este mensaje aparece cuando es necesario actualizar la información almacenada en el dispositivo o cuando un problema de red ha impedido la reproducción de contenido, según indica la compañía.
- Reiniciar el equipo.
- Revisar el estado de la red doméstica para confirmar que la conexión wifi sea estable.
- Cerrar sesión en Netflix y volver a iniciarla.
- Restablecer la configuración de red a los valores predeterminados.
Error de Netflix TVQ-PB-101
Este código se presenta cuando existe un inconveniente con la información almacenada en el dispositivo, lo que impide que la aplicación funcione correctamente.
- Apagar completamente el televisor y desconectarlo de la corriente durante algunos segundos. Luego, encenderlo nuevamente e intentar acceder a Netflix.
- Cerrar sesión desde el menú principal de la aplicación y volver a iniciarla con las credenciales correspondientes, lo cual puede restablecer la conexión con los servidores del servicio.
Error de Netflix 113
Si al intentar acceder a Netflix desde un Apple TV aparece el código de error 113, esto indica un problema con la información de inicio de sesión almacenada en el dispositivo. Puede deberse a que la aplicación guarda datos incorrectos o a una falla momentánea en la conexión con los servidores de Netflix.
- Confirmar que se estén utilizando las credenciales correctas de la cuenta de Netflix.
- En caso de duda, iniciar sesión desde otro dispositivo para verificar que los datos sean válidos.
- Si el problema persiste, restablecer la contraseña y volver a iniciar sesión.