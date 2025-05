No cometa este error con sus documentos personales: así podrían usarlo los delincuentes para cometer fraudes

Esta problemática no es nueva y ha estado presente desde hace varios años, aunque su incidencia ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Sin embargo, uno de los métodos más tradicionales sigue siendo tan efectivo como siempre y es el hecho de robar la identidad de sus víctimas a través de la basura.

Los delincuentes pueden acceder a información personal a través de documentos no destruidos, cometiendo actos delictivos como abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos e incluso realizar compras a nombre de la víctima. En muchos casos, las víctimas no se dan cuenta de que su identidad ha sido robada hasta que ya es demasiado tarde. Este tipo de fraude se basa en detalles que, aunque pueden parecer inofensivos, contienen toda la información que un criminal necesita para causar estragos.

No destruir los documentos podría costarle caro

El riesgo de no destruir documentos va más allá del robo de identidad. Cuando se desechan documentos que contienen información personal o financiera, no solo se pone en peligro el titular de esos papeles, sino que también pueden surgir otros problemas, como el acceso no autorizado a cuentas bancarias, información de tarjetas de crédito, o incluso claves de acceso a servicios en línea.