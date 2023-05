No son los más sanos: ¿Qué comen Bill Gates, Elon Musk y Mark Zuckerberg, algunas de las mentes más brillantes del mundo?

La alimentación saludable, es algo que ha venido ganando mucho terreno en los últimos tiempos y parece que la sociedad tiene una mayor conciencia sobre lo que consume, y las consecuencias que esto podría tener sobre el cuerpo y el rendimiento del organismo.

El afán por cuidar la mente, mantenerla activa y en sintonía con la actividad física hace que, cada día que pase, las personas mejoren sus hábitos alimenticios e incluyan en sus dietas producto que antes no eran tenidos en cuenta; sin embargo, esto no siempre ha sido así y como ejemplo, están algunos de los grandes empresarios del mundo, en especial, los protagonistas del campo tecnológico, quienes no se han caracterizado por tener las mejores dietas.

Para empezar está el cofundador de Microsoft, Bill Gates, quien en diferentes entrevistas ha revelado que es fan de la Coca-Cola Light y que bebe entre 3 y 4 latas al día. “Todas esas latas también suman algo así como 16 kilos de aluminio al año”, dijo Gates en 2014.

Es un multifacético magnate estadounidense, cofundador de Microsoft. - Foto: Getty Images

El chef estrella Michelin, Jordi Cruz confirmó la afición del magnate por esta bebida, pues reveló que, en 2023, el genio detrás de Windows reservó su restaurante durante dos días y solo pidió una de esas gaseosas.

Otro de las comidas preferidas de Gates son las hamburguesas con queso y la bebida azucarada Tang, sustancia en polvo con sabor a naranja, que debe ser diluida en agua para poderse consumir.

“Compraba una botella de Tang, que es una [mezcla] de bebida azucarada de naranja que llevaron a la luna como sabes, en lugar de ir a las comidas, simplemente me echaba Tang de naranja en la mano y me la lamía mientras trabajaba”, fue el testimonio de Gates en la serie de Netflix Inside Bill’s Brain.

Otro de los que no se caracteriza por tener buenos hábitos alimenticios es el dueño de Tesla, SpaceX y Twitter, Elon Musk. El polémico empresario ha señalado en varias oportunidades que si tuviera que dejar de comer para poder trabajar más, lo haría, algo bastante extremo, pero que no sorprende al tratarse de un personaje como Musk.

El desayuno de este magnate implica una dona y un café diario, tanto así que en 2020 le dijo a Joe Rogan que prefería “comer comida sabrosa y vivir una vida más corta”; así mismo, el almuerzo no parece ser importante para él, pues ha señalado, que cualquier cosa que su asistente le brinde la “inhala en cinco minutos”. Su afición a la Coca-cola Light también ha quedado en evidencia en varias de sus publicaciones en Twitter.

Por su parte, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, señaló en 2011 que seguía una dieta estricta en la que solo comía lo que él mismo hubiese matado. El dueño de Facebook se alimentaba, según sus propias reglas, de cabras, cerdos, pollos y langostas.

Mark Zuckerberg y Elon Musk, líderes de Silicon Valley - Foto: Commons/AFP

La rigurosa dieta que seguía Steve Jobs

el cofundador de Apple, Steve Jobs, quien falleció en octubre de 2011, es considerado como una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos, por haber inventado el iPhone y por haber compartido, en diferentes ocasiones, sus pensamientos sobre innovación, desarrollo y tecnología.

Actualmente, Apple es la compañía mejor valorada del mundo y gran parte de su éxito se debe a los valores que le imprimió Steve Jobs desde su fundación, razón por la que el nacido en San Francisco, California, se ha convertido en un mentor para las nuevas generaciones.

Sobre su dieta, varios investigadores lograron encontrar que el genio basaba su dieta en frutas, pues consideraba que la ingesta de estos alimentos tenía gran poder para aclarar sus pensamientos y mejorar sus ideas a lo largo del día.

Un estudio al que ligaron la calidad de alimentación de Jobs demostró, que el consumo de zumo de naranja con tirosina añadida, ayudaba a las personas a tener un desarrollo más crítico de las situaciones y ponían como ejemplo la agilidad para resolver rompecabezas.

Steve Jobs presentó el iPhone al mundo en 2007. - Foto: Getty

Así mismo, el genio detrás de Apple aseguró en varias ocasiones que era vegetariano y que se inclinaba por las verduras oscuras, los espárragos y el brócoli. Según algunos portales que se han dedicado a investigar la dieta del genio, encontraron que practicaba ayuno de forma periódica y que en ocasiones solo consumía un par de alimentos a lo largo de la semana.

También, se pudo concluir que la manzana, fruta que actúa como el logo de la marca creada por Jobs, era una de sus preferidas, razón que lo llevó a utilizarla para bautizar su propia marca de computadores.

Las zanahorias con limón también hacían parte de su dieta y cuando fue diagnosticado con cáncer, quienes estuvieron a su lado indican que solía pedir varios batidos de fruta, evitando comer alimentos sólidos.