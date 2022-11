Nuevos dispositivos de Apple entraron en la lista de aparatos obsoletos; no volverán a tener soporte técnico

Muchos de los dispositivos de Apple quedan fuera de circulación cada vez que la compañía los incluye en la lista de aparatos que no podrán disfrutar de sus más recientes actualizaciones; además, también hay algunos productos que pasan al olvido, pues la compañía les deja de ofrecer soporte técnico.

En este sentido, los últimos que ingresaron a este triste grupo son los populares iMac fabricados en 2013 y 2014; una de las mejores máquinas, para muchos expertos en tecnología, no podrá volver a recibir mantenimiento en las fábricas de la multinacional de la manzana, según el portal especializado MacRumors.

Ese sitio web indicó que tuvo acceso a un documento de la compañía donde se daba la instrucción a los diferentes talleres técnicos de no volver a prestar mantenimiento a estos modelos a partir del 30 de noviembre.

Los modelos específicos que serán cobijados con esta medida son: iMac de 21,5 pulgadas de finales de 2013; iMac de 27 pulgadas de finales de 2013; iMac de 21,5 pulgadas de mediados de 2014 y iMac de 27 pulgadas con pantalla Retina 5K de finales de 2014.

Pero estas noticias no son del todo negativas, pues no quiere decir que la máquina deje de funcionar; quienes las usen, podrán seguirlo haciendo sin problemas, aunque no se permitirá que se instalen las actualizaciones más recientes de MacOS, sistema operativo para estas máquinas.

La recomendación que entregan algunos expertos, es poder contar con un servicio técnico de confianza que se encargue de brindar el soporte que la máquina requiera, pues consideran que son dispositivos que se han caracterizado por su durabilidad y resistencia y que aún tienen mucho por ofrecer a sus dueños.

Noviembre, mes en que algunos celulares también dejarán de funcionar

En los últimos meses, las compañías que prestan en servicio de telefonía móvil han empezado a adelantar acciones para actualizar sus tecnologías, esto con el objetivo de brindar un mejor servicio al usuario.

En su momento, Claro anunció que a partir de marzo de 2023 los celulares que manejan tecnología 2G no tendrán tener soporte en la red de la compañía en Colombia. Por lo tanto, los usuarios de teléfonos que manejen este sistema solo están habilitados para hacer llamadas de voz y envío de mensajes de texto.

Según indicó la compañía multinacional, desde hace varios meses ha estado trabajando en el desmonte de las redes 2G y esta labor culminaría en el primer trimestre del 2023.

Ahora Tigo, compañía que también ofrece servicios de telefonía móvil, ha anunciado que varios de los teléfonos celulares que están registrados en su red dejarán de funcionar.

De acuerdo con la empresa que opera en Colombia, a partir del primero de noviembre los equipos que manejan tecnología 2G han dejado de tener soporte en la red de Tigo. Esto se debe a que se ha deshabilitado esta tecnología, debido a que se busca que más usuarios migren a equipos que emplean las redes 4G que posee la marca.

Así las cosas, se trata de una medida que aplica principalmente para quienes posean un teléfono ‘flecha’, los cuales representan todos los modelos que poseen una tecnología inferior a los smartphones que manejan apps y una mejor conexión a internet.

¿Cuáles son los teléfonos que dejarán de funcionar?

Para identificar qué dispositivos son los que estarán afectados con la nueva disposición es necesario determinar que estándar de conexión a la red móvil maneja, para ello se debe revisar la pantalla del equipo y verificar si en la parte superior aparecen las letras “2G” o “E” (tecnología Edge en inglés).

En caso de que el dispositivo cumpla con esta condición, ese teléfono hará parte de los celulares a los que aplica la nueva disposición de Tigo. Por lo tanto, los propietarios de estos equipos tendrán que reemplazarlos por un modelo que maneje el estándar 4G.