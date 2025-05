Nunca le haga estas cinco preguntas a ChatGPT: así podrían robar sus datos personales los delincuentes

Sin embargo, aunque su uso es intuitivo y accesible, existen ciertas preguntas que, por ética, seguridad o eficacia, no se le deben formular. En ese contexto, se conoció un estudio realizado por una compañía experta en seguridad digital, la cual advirtió que existen ciertos tipos de preguntas que pueden dar respuestas inexactas, inapropiadas o incluso peligrosas.

| Foto: Anadolu via Getty Images

Los usuarios pueden elegir si desean que ChatGPT recuerde sus conversaciones. | Foto: Anadolu via Getty Images

Saber qué no preguntar a una IA no es solo una cuestión de etiqueta digital, sino también una forma de utilizar esta poderosa herramienta de manera más eficaz. Más al considerar que, según encuestas, las preguntas más comúnmente utilizadas con las IA son sobre temas personales relevantes: ¿Cómo puedo mejorar mi salud mental? ¿Qué método es más efectivo para perder peso? ¿Cómo puedo empezar un negocio exitoso?

¿Cuáles son las preguntas que no debería hacerle a ChatGPT?

1. Relacionadas con información confidencial o sensible

En el mundo de la ciberseguridad, la regla es clara: nunca compartir datos personales, bancarios, contraseñas o cualquier tipo de información sensible en conversaciones con una inteligencia artificial. A pesar de parecer una interacción privada, el análisis reveló que las herramientas de IA no son entornos cifrados o seguros para compartir datos sensibles.

Los empleados que utilicen IA deben ser extremadamente cuidadosos cuando traten con datos corporativos confidenciales. Nunca compartir informes financieros, estrategias empresariales, información sobre clientes o proyectos confidenciales con estas plataformas. Esto se debe a que la IA puede no distinguir automáticamente entre datos públicos y privados, lo que supone un riesgo significativo para la seguridad e integridad de la información corporativa.

Aunque la IA pueden ayudar a aclarar conceptos y proporcionar información general de fuentes fiables, no sustituyen a los profesionales cualificados . Buscar un diagnóstico médico, asesoramiento jurídico o decidir sobre inversiones basándose únicamente en las respuestas de la IA es como buscar síntomas en Google: podría acabar en concluir que un simple dolor de cabeza es algo mucho más grave.

Es posible que la IA no tenga acceso a todo el contexto de la situación y no pueda hacer una evaluación personalizada y responsable, que es exactamente lo que requieren estos ámbitos.

Aunque la IA utiliza un lenguaje natural y amigable, no tiene conciencia, emociones u opiniones reales. Las respuestas que proporciona se basan en algoritmos lingüísticos y patrones de datos, sin ninguna experiencia emocional ni juicio personal. Esto significa que cuando se le pregunta: “¿Qué harías?“ o “¿Te gusto?“. La respuesta que se recibirá será una simulación de una interacción humana, pero sin la verdadera intención o sentimiento que hay detrás.

La IA puede ser muy útil para organizar ideas y proporcionar información objetiva, pero no debe ser la única base para tomar decisiones fundamentales sobre la vida personal, la carrera o el propio bienestar. Tomar decisiones cruciales, como un cambio de carrera profesional, cuestiones de salud mental o elecciones familiares, requiere un análisis más profundo, que tenga en cuenta no solo los datos y la lógica, sino también los aspectos emocionales y subjetivos. Es posible que la IA no comprenda el contexto completo de las emociones y circunstancias.