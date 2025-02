Ocho características que debe evitar al comprar un aire acondicionado

Capacidad inadecuada : Un aire acondicionado demasiado pequeño no enfriará bien y trabajará en exceso, mientras que uno demasiado grande consumirá más energía de la necesaria y generará humedad incómoda.

Funciones limitadas : Evite modelos que no tengan termostato programable, temporizador, control remoto o conexión Wi-Fi, ya que estos elementos aumentan la comodidad y permiten un uso más eficiente del equipo.

Dificultad de mantenimiento : Si el equipo no permite un fácil acceso para limpiar los filtros o drenar el agua, su mantenimiento será complicado y costoso. Es recomendable asegurarse de que sea fácil de limpiar y reparar.

Recomendaciones para alargar su vida útil

Si nota que el aire acondicionado no enfría como antes o ve que el consumo eléctrico aumenta sin motivo, puede haber una fuga de refrigerante. Es importante solucionar esto rápidamente, ya que puede causar daños graves al compresor.

Apague cuando su uso no se necesario

No deje el aire acondicionado encendido todo el día si no es necesario. Apagarlo cuando sale o en momentos donde no es crucial mantener el ambiente fresco ayudará a reducir el estrés en el sistema y a ahorrar energía.