Ojo: la razón para no instalar la última versión de WhatsApp Beta

Ante el gran número de actualizaciones que tiene WhatsApp, la plataforma brinda la posibilidad de probar sus nuevas funciones con un reducido grupo de personas, con el propósito de detectar fallas o recaudar sugerencias sobre las herramientas que desea incorporar en la aplicación.

Este grupo de usuarios hace parte de un programa llamado WhatsApp Beta. Por medio de este grupo se otorga acceso a una versión especial de la aplicación que incorpora funciones experimentales o en desarrollo.

No obstante, el portal WABetaInfo asegura que la última entrega liberada en Google Play Store contiene un fallo, el cual impide abrir y usar la aplicación con normalidad.

El mencionado portal también informó que el fallo se conoció ante los constantes avisos de los usuarios, los cuales se han visto afectados por no poder abrir la aplicación.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que WhatsApp Beta sufre este tipo de problemas. Semanas atrás, un compilado de usuarios informaron sobre otro fallo en la plataforma que impedía acceder al servicio con normalidad. La razón se produjo porque la aplicación había vencido. Para solucionar el problema, se tuvo que esperar una nueva actualización para seguir utilizando WhatsApp.

De acuerdo con el portal Andro4All la versión que presenta el fallo es WhatsApp Beta 2.23.11.6 en su edición para sistemas operativos Android. La versión para iPhone no parece presentar problemas.

Los usuarios que estén presentando algún inconveniente con esta versión, lo mejor será desinstalarla y descargar la versión estable. Sin embargo, existe la posibilidad de esperar a que la plataforma libere una actualización que corrija los problemas.

Los peligros desconocidos de cambiar el color de WhatsApp

Al momento de adquirir un dispositivo móvil, lo primero que hacen las personas es personalizarlo, razón por la cual cambian los fondos de pantalla, compran estuches de diferentes colores y la modificación de los íconos de las aplicaciones.

Sin embargo, las opciones para realizar el cambio en WhatsApp no se puede hacer de forma predeterminada y los métodos que existen en internet no son tan seguros.

Entre las recomendaciones que se suelen encontrar, están las siguientes: WhatsApp Plus, WhatsApp Aero, Soula WhatsApp, MBWhatsApp, WhatsApp+ JiMODs, HeyWhatsApp o FMWhatsApp.

Este tipo de versiones copian el diseño de la aplicación oficial, tanto en su diseño y funcionamiento; sin embargo, pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

La plataforma desarrollada por Meta cuenta con una protección de datos con un cifrado de extremo a extremo, es decir que nadie podrá acceder a los mensajes, ni el propio WhatsApp.

En cuanto a las no oficiales, estas no garantizan que se esté utilizando el cifrado, razón por la cual la información de los chats la puede ver cualquier persona o manejada por un desarrollador.

Los permisos otorgados al ingreso de la cámara, la lista de contactos y de llamadas, motivo por el cual se corre el riesgo a que alguien controle los mensajes de texto.

Cabe mencionar que WhatsApp a mencionado en más de una ocasión en su blog oficial que suspenderá temporalmente las cuentas de usuarios que estén utilizando apps de mensajería no autorizadas o no oficiales.

“Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las empleas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda cuenta de manera temporal o definitiva”, precisa la compañía en su página oficial.

Como se dijo antes, al emplear plataformas no oficiales se corre el riesgo de recibir un baneo que afecte temporal o permanentemente la cuenta en WhatsApp, algo que, aunque muchos usuarios manifiestan no sucede, es un riesgo alto porque la propia plataforma ha avisado que lo haría con personas que usen la versión plus. En caso de que esto suceda, se perdería la cuenta y toda la información que exista en ella.

Este tipo de versiones no cuenta con las actualizaciones oficiales. Como bien es sabido, WhatsApp tiene actualizaciones permanentemente que busca hacer más segura y cómoda la aplicación. Por eso, cuando hay actualizaciones, las personas que cuentan con la versión plus no podrán disfrutarlas, hasta que sean incorporadas en la plataforma no oficial.