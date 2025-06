Para qué sirve el cilindro que está en el cable del cargador; es mucho más importante de lo que parece

Aunque muchos usuarios son conscientes de su propósito principal, algunos cables presentan un pequeño cilindro en uno de sus extremos, un componente que, a primera vista, puede parecer insignificante o irrelevante. Sin embargo, este elemento tiene una función específica y no se trata de un mero adorno.

¿Qué es el cilindro del cable?

Además, no solo protege contra interferencias externas, sino que también ayuda a reducir la emisión de interferencias hacia el exterior. Este aspecto es especialmente relevante para dispositivos que deben cumplir con normativas de compatibilidad electromagnética, como celulares, laptops y otros aparatos electrónicos.

Cuando las interferencias no se controlan, pueden ocasionar varios problemas en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, tales como:

¿Todos los cargadores cuentan con el núcleo de ferrita?

No todos los cargadores incluyen un núcleo de ferrita, pero aquellos que lo tienen lo hacen por una razón específica. Los cables de cargadores más antiguos o aquellos que no soportan grandes velocidades de transmisión de datos y energía pueden no requerir un núcleo de ferrita. Sin embargo, los cargadores de equipos modernos, especialmente los que manejan mayores volúmenes de energía o realizan transferencias rápidas de datos, a menudo se benefician de este componente.