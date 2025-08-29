En una era en la que la tecnología lo es todo, contar con una buena conexión a internet es indispensable, no solo para mantener la comunicación, sino también para acceder a información y disfrutar de actividades de ocio como ver películas, escuchar música y jugar en línea, entre muchas otras.

A pesar de esto, la mayoría de los usuarios hoy en día se preocupa por tener una señal wifi fuerte y estable.

Sin embargo, no siempre es así, ya que en ocasiones el servicio puede fallar, afectando la experiencia de navegación.

El 'router' wifi debe ubicarse en un lugar central de la casa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos problemas pueden surgir por varias razones, algunas de las más comunes incluyen una mala ubicación del router, caídas en la señal, interferencias de electrodomésticos o la presencia de objetos que obstaculizan la distribución uniforme de la señal de internet.

En este contexto, si nota que la velocidad de tu Internet no es óptima, es posible que la culpa recaiga en los equipos USB 3.0. Estos dispositivos, que se utilizan para conectar accesorios y memorias externas al computador, pueden interferir con la banda de 2.4 GHz, causando diversos problemas en la calidad de la señal.

Tener cerca estos dispositivos puede impactar negativamente en la señal inalámbrica, reduciendo su calidad y potencia. Esto podría provocar cortes y desconexiones en la red, lo cual afecta especialmente a quienes dependen de la conexión para trabajar o estudiar.

Por lo tanto, una de las formas más sencillas de mejorar la señal del wifi es desconectar los dispositivos USB 3.0 conectados al computador. Al hacerlo, libera el espectro de frecuencia, permitiendo que la señal inalámbrica se propague de manera más efectiva.

Aprenda a utilizar un 'router' antiguo como repetidor y extender la cobertura de su red inalámbrica sin gastar en hardware nuevo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Si no es posible desconectar los dispositivos USB 3.0, considere limitar su uso y conectarlos solo cuando sea necesario, evitando dejarlos conectados permanentemente. Además, para mayor practicidad, puede optar por el uso de Bluetooth o almacenamiento en la nube.

La mayoría de los routers modernos ofrecen dos bandas: 2.4 GHz y 5 GHz. Si es posible, cambie a la banda de 5 GHz, dado que es menos susceptible a interferencias.

Asimismo, ubique el router en el centro de su casa para asegurar una distribución más uniforme de la señal. Colóquelo en una estantería o montado en la pared para evitar obstrucciones y mejorar el alcance de la conexión.

Procure mantener el router alejado de paredes gruesas, muebles grandes y otros objetos que puedan bloquear la señal. Además, evite dejar el router cerca de materiales como metal, concreto y vidrio, ya que estos pueden interferir con la señal wifi. Minimice estos obstáculos entre el router y los dispositivos para mejorar la calidad de la conexión.