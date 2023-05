Este es considerado como el juego más esperado del año y está planteado como una secuela de ‘Breath of the Wild’, calificado como una de las mejores versiones de la historia.

Pilas, gamers: se acerca la llegada ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, esto es lo que debe saber

The Legend of Zelda es una de las series de videojuegos más famosas del mundo, creado en 1986 por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Es uno de los clásicos que vienen a la cabeza cada vez que se menciona la palabra Nintendo.

Nintendo informó desde el 2022 que será el próximo viernes 12 de mayo de 2023 el día en que llegará The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la nueva entrega del juego que mantendrá el diseño visual de su predecesor y con parte de la aventura en el cielo de Hyrule.

Este es considerado el juego más esperado del año y está planteado como una secuela de Breath of the Wild, calificado como una de las mejores versiones de la historia. A pesar de que la vara quedó muy alta, los desarrolladores de la nueva versión no escatimaron esfuerzos para dejar bien parada la marca ante sus millones de fans en todo el mundo.

Una de las novedades del videojuego tiene que ver con las nuevas habilidades incorporadas a Link, las cuales incluyen retroceso, combinación, ultramano e infiltración, explica el portal experto Nintendúo.

“El nuevo brazo derecho que Link tiene en Zelda Tears of the Kingdom le permite disfrutar de una serie de habilidades imposibles en Breath of the Wild. Esta vez, nuestro héroe no lleva consigo una piedra Sheikah, pero no va a hacer que nos olvidemos del botón L de nuestra Nintendo Switch, ya que este va a ser la clave para activar sus cuatro nuevas habilidades/poderes”, explica.

El sistema de deterioro y ruptura en las armas era uno de los problemas en su antecesor, situación que se buscó solucionar para esta nueva entrega.

“Uno de los grandes problemas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild era el sistema de deterioro y ruptura de las armas. Zelda Tears of the Kingdom conserva esa mecánica tan odiada, pero ofrece una nueva mecánica que no solo permitirá disminuir los problemas de las armas rotas, sino que dará muchas más posibilidades al jugador: la combinación”, añade.

Por su parte, Rune Factory 3 Special (2023) busca restablecer la paz entre humanos y monstruos, que incluye elementos de simulación, como el cultivo de los campos y el cuidado de monstruos, y minijuegos.

Ambientado en la saga Final Fantasy, y dentro de los trabajos por su 35º aniversario, Nintendo ha anunciado Theathythm Final Bar Line, que incluye 385 pistas y multijugador para las batallas musicales: cuatro jugadores online o dos en local.

Ib (primavera 2023) pone al jugador en la piel de Ib, una niña que durante una visita a un museo de arte queda atrapada en una de las obras. Ofrece una propuesta de aventura y exploración en 2D con siete finales diferentes.

Master Detective Archives: Rain Code (primavera 2023), de los creadores de danganropa, presenta a Yunma, un aprendiz de detective sin recuerdos, y a Shinighami, un demonio que no se separa de él. Juntos deberán resolver un crimen sumergiéndose en lo sobrenatural e intentando no caer en las trampas de los fantasmas intentarán que fracasen.

Asimismo, Nintendo anunció la llegada a Switch de más juegos procedentes de Nintendo 64 dentro de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión: Pilotwings 64, Mario Party y Mario Party 2 en 2022; Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080° Snowboarding y Excitebike 64 en 2023. También se ha anticipado la llegada de Goldeneye 007.

Nintendo Switch Sports actualizará para añadir el golf con multijugador local, mientras que Mario Kart 8 Deluxe incorporará nuevas pistas: Aldea de los regalos y Jardín de Peach. Además, Mario Strikers: Battle League Football incorporará a Paulne y Diddy Kong a su pantilla.