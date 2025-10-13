PlayStation estrena control de mando DualSense en edición limitada: el diseño llamó la atención de los usuarios

La compañía de tecnología Sony hizo un inesperado anuncio sobre la edición especial de su control de mando del PlayStation, que tiene sorprendidos a los usuarios y los fanáticos de los videojuegos en todo el mundo.

Se trata del nuevo control DualSense de la marca, una edición especial Icon Blue, que le da un aire de renovación, envolviéndolo en tonos azules y que estará disponible para su pre-orden a partir del próximo 20 de octubre.

Según el diseñador de Sony, Leo Cardoso, el proyecto busca capturar la sensación de anticipación y asombro al encender la consola.

Este es el nuevo control DualSense de PlayStation | Foto: X/@PlayStation_LA

Otros pequeños detalles incluyen caracteres Katakana en la parte trasera y formas de PlayStation en el pad direccional. Además, presenta formas brillantes de PlayStation en el panel táctil, lo que le da un toque más elegante.

Desde el lanzamiento de PlayStation 5, en noviembre de 2025, se han lanzado una gran cantidad de mandos DualSense de PS5 de edición especial. Estos incluyen desde combinaciones de colores básicas hasta mandos temáticos especiales basados ​​en algunos de los videojuegos más aclamados de la consola.

El control de PS5 Edición Especial Icon Blue estará disponible para su compra el 20 de octubre en EE. UU. y Canadá, y el 28 de octubre en México y Chile.

Quienes estén interesados ​​en adquirir este color especial deberán visitar un Walmart o encontrarlo en la tienda en línea oficial del minorista. Su precio es de $84.99 dólares.

Los usuarios han calificado de "elegante" el nuevo modelo del control de PlayStation | Foto: X/@PlayStation_LA

“Desde el momento en que la consola se enciende y el mando DualSense se ilumina, ese brillo azul característico anuncia el comienzo de algo especial. Es la chispa que te lleva a nuevos mundos y a una experiencia de juego inmersiva”, dijo el diseñador Cardoso, citado por distintos medios especializados.

“Inspirado en los icónicos tonos de azul de PlayStation, este diseño captura la sensación de anticipación y asombro cada vez que agarras el mando. Como un guiño a nuestros orígenes, añadimos caracteres katakana en la parte trasera que forman nuestro nombre al estilo japonés: Pureisutēshon”, concluyó.

Según el mismo comunicado, Sony también presentó una serie de nuevos productos que podrán adquirirse en Walmart, dentro de los Estados Unidos.

El control estará disponible para la preventa el próximo 20 de octubre | Foto: X/@PlayStation_LA