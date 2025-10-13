Suscribirse

Tecnología

PlayStation estrena control de mando DualSense en edición limitada: el diseño llamó la atención de los usuarios

Sony también presentó una serie de nuevos productos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
13 de octubre de 2025, 4:32 p. m.
Control de Play Station.
Control de Play Station. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La compañía de tecnología Sony hizo un inesperado anuncio sobre la edición especial de su control de mando del PlayStation, que tiene sorprendidos a los usuarios y los fanáticos de los videojuegos en todo el mundo.

Se trata del nuevo control DualSense de la marca, una edición especial Icon Blue, que le da un aire de renovación, envolviéndolo en tonos azules y que estará disponible para su pre-orden a partir del próximo 20 de octubre.

Según el diseñador de Sony, Leo Cardoso, el proyecto busca capturar la sensación de anticipación y asombro al encender la consola.

Este es el nuevo control DualSense de PlayStation
Este es el nuevo control DualSense de PlayStation | Foto: X/@PlayStation_LA

Otros pequeños detalles incluyen caracteres Katakana en la parte trasera y formas de PlayStation en el pad direccional. Además, presenta formas brillantes de PlayStation en el panel táctil, lo que le da un toque más elegante.

Desde el lanzamiento de PlayStation 5, en noviembre de 2025, se han lanzado una gran cantidad de mandos DualSense de PS5 de edición especial. Estos incluyen desde combinaciones de colores básicas hasta mandos temáticos especiales basados ​​en algunos de los videojuegos más aclamados de la consola.

Contexto: PlayStation revela sus grandes apuestas para 2026: novedades, estrenos y fechas de lanzamiento en su evento ‘State of Play’

El control de PS5 Edición Especial Icon Blue estará disponible para su compra el 20 de octubre en EE. UU. y Canadá, y el 28 de octubre en México y Chile.

Quienes estén interesados ​​en adquirir este color especial deberán visitar un Walmart o encontrarlo en la tienda en línea oficial del minorista. Su precio es de $84.99 dólares.

Los usuarios han calificado de "elegante" el nuevo modelo del control de PlayStation
Los usuarios han calificado de "elegante" el nuevo modelo del control de PlayStation | Foto: X/@PlayStation_LA

“Desde el momento en que la consola se enciende y el mando DualSense se ilumina, ese brillo azul característico anuncia el comienzo de algo especial. Es la chispa que te lleva a nuevos mundos y a una experiencia de juego inmersiva”, dijo el diseñador Cardoso, citado por distintos medios especializados.

“Inspirado en los icónicos tonos de azul de PlayStation, este diseño captura la sensación de anticipación y asombro cada vez que agarras el mando. Como un guiño a nuestros orígenes, añadimos caracteres katakana en la parte trasera que forman nuestro nombre al estilo japonés: Pureisutēshon”, concluyó.

Según el mismo comunicado, Sony también presentó una serie de nuevos productos que podrán adquirirse en Walmart, dentro de los Estados Unidos.

El control estará disponible para la preventa el próximo 20 de octubre
El control estará disponible para la preventa el próximo 20 de octubre | Foto: X/@PlayStation_LA

Entre ellos se encuentran una práctica lonchera de Astro Bot, figuras coleccionables Twisted Metal Meltz, una moderna camiseta de PlayStation, clips decorativos para mochila de la marca Monogram y una pequeña mochila de Ellie, inspirada en The Last of Us.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Iván Cepeda propone un diálogo nacional en el que no descarta que se incluya al uribismo

2. Video: así fue el emotivo reencuentro de Elkana Bohbot, el colombo israelí que fue liberado por Hamás, con su esposa

3. Venezuela cerró su embajada en Noruega, tras el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

4. Horóscopo de Walter Mercado para este 13 de octubre: los signos que recibirán un golpe de suerte y sus números afortunados

5. Representante Juan Espinal le reclama a Gustavo Petro por situación de orden público en Jericó; le pide ayuda al gobernador

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PlayStationConsolasControl

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.