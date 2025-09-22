Suscribirse

Pocos lo saben, pero con la opción gratuita de Gemini se puede ahorrar almacenamiento y batería en el celular

Una función gratuita de Gemini ayuda a reducir el consumo de memoria y mejorar la batería en los celulares.

Redacción Tecnología
23 de septiembre de 2025, 1:42 a. m.
Pocos saben que el asistente integrado en Android ofrece una solución a la saturación de apps.
Esta aplicación de Google también contribuye al ahorro de batería y almacenamiento. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

¿Le ha pasado que su teléfono celular se queda sin espacio y se pone lento? ¿O que la batería se acaba mucho más rápido que antes? Google cuenta con una solución por parte de las aplicaciones, una forma sencilla de solucionar y lo importante es que es completamente gratis.

En ocasiones, se necesitan diferentes aplicaciones para poder solucionar necesidades como una para traducir, otra para buscar recetas, una más para ver películas, otra para editar fotos y así hasta que el celular dice “no hay más espacio”, pero existe una alternativa con Gemini IA que pocos nadie conocen.

Su celular ya tiene la solución

¿Sabía que Google incluye un asistente inteligente en la mayoría de los modelos recientes de celulares Android? Además, aunque no lo crea, puede hacer el trabajo de muchas aplicaciones juntas.

Es como tener un ayudante personal, solo tiene que preguntarle lo que necesita y él lo hace, no importa si necesita traducir algo, buscar una receta o encontrar algo para ver en aplicaciones streaming.

La propuesta de Gemini en Colombia contrasta la accesibilidad de su versión gratuita con el alcance ampliado de sus planes pagos.
Lo que muchos desconocen es que Gemini puede reemplazar varias apps y evitar que los teléfonos se saturen. | Foto: Anadolu via Getty Images

Lo importante es que está disponible para celulares Android como también para iPhone, en el caso de iOS se puede descargar gratis desde la tienda de aplicaciones (App Store) y si prefieres evitar descargarla, también puede usarlo desde el navegador de internet.

Contexto: Diferencias entre tener Gemini IA gratuito y las versiones premium en Colombia: estos son los precios y las funciones

Una app que reemplaza a muchas

Lo sorprendente de este truco es que puede hacer todo esto sin instalar apps adicionales:

Al momento de necesitar traducir un texto a otro idioma, se puede realizar a través de la app, además también dependiendo el promt se puede practicar diferentes idiomas.

Si necesita buscar recetas, es fácil preguntarle métodos, especias, como también revisar nuevas ideas para poder encontrar platillos.

Prueba de Semana, restaurando fotografías antiguas.
Es importante señalar si algo además de la foto quiere que se restaure, sin embargo, el promt que indique será más efectivo por "Nano Banana". | Foto: Gemini IA - Semana

Por otra parte, también puede generar recomendaciones de series, películas, en diferentes géneros, como también se le puede comentar una idea de cinta que quisiera ver y enseñará opciones.

¿Quiere arreglar una foto? Ahora con la nueva programación de nano banana, Gemini se ha convertido en una herramienta poderosa de edición, diciendo lo que necesita adjuntando la foto, el resultado actual ha mejorado.

Cada vez más los usuarios descubren que el asistente de Google Gemini no solo responde preguntas, sino que también puede ejecutar diferentes tipos de tareas en segundos, tanto que puede llegar a convertirse en una herramienta práctica para simplificar procesos sin complicaciones.

