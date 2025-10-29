Suscribirse

Ciencia

¿Por qué la señal Wow! podría tener relación con el cometa 3I/ATLAS? La coincidencia que alarma a los astrónomos

En 1977 un astrónomo registró una extraña señal de radio, y tras casi 50 años después, un cometa interestelar apareció en el mismo punto del cielo que tiene en alerta a los astrónomos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
29 de octubre de 2025, 5:31 p. m.
Esta es la coincidencia que alarma a los astrónomos sobre la señal WOW! y el cometa 3I/ATLAS.
Esta es la coincidencia que alarma a los astrónomos sobre la señal WOW! y el cometa 3I/ATLAS. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images y NAAPO

Algunos sucesos astronómicos parecen configurados por el propio universo para desafiar toda lógica científica. Una de ellas comenzó en Ohio, en 1977, cuando el radiotelescopio Big Ear detectó una señal de radio tan potente y precisa que dejó atónito al astrónomo Jerry Ehman, quien escribió “¡WOW!” al margen del registro.

Aquella transmisión, que duró apenas 72 segundos y jamás volvió a repetirse, provenía de la constelación de Sagitario, justo en la dirección donde los científicos esperaban hallar algo fuera de lo común. Lo más desconcertante fue su frecuencia: 1420 MHz, la del hidrógeno, una banda que solo se usa con fines científicos.

Contexto: Científicos observan en tiempo real el cometa interestelar 3I/ATLAS y revelan nuevos detalles

Ehman resumió años más tarde su experiencia con una frase que marcaría la historia de la astronomía: “No puedo decir que fue de una civilización extraterrestre… pero tampoco puedo decir que no lo fue”.

Desde entonces, la señal Wow! se convirtió en un enigma cautivador del proyecto SETI. Durante décadas, los investigadores apuntaron sus radiotelescopios a la misma región del cielo, empleando tecnología más avanzada y periodos de observación más prolongados. Sin embargo, no volvió a detectarse nada.

La señal “Wow!”, considerada uno de los mayores enigmas del espacio, presentó una intensidad mucho mayor a la estimada, según un nuevo trabajo.
Un reciente análisis reveló nuevos datos sobre la misteriosa señal “Wow!”, captada en Ohio en 1977 y considerada un ícono del SETI. | Foto: NAAPO

Casi medio siglo después, el misterio pareció cobrar nueva vida. El 1 de julio de 2025, el sistema ATLAS, ubicado en Chile, identificó un cuerpo proveniente del espacio interestelar, en la misma región donde nació el mito de la señal Wow!. Se trata del cometa 3I/ATLAS, un visitante similar a los célebres Oumuamua (2017) y Borisov (2019). Su velocidad inusual, su trayectoria hiperbólica y los indicios sobre su composición confirmaban que no pertenecía al Sistema Solar.

Ante esto, el astrofísico Avi Loeb, profesor de Harvard, decidió analizar los datos desde una perspectiva estadística. Tras cálculos, determinó que en agosto de 1977 el cometa 3I/Atlas se encontraba a tan solo tres días luz de la Tierra, con una diferencia de apenas cuatro grados en ascensión recta y ocho en declinación respecto a la ubicación original de la señal Wow!.

La trayectoria irregular del cometa 3I/ATLAS y su anticola, resaltada por Avi Loeb, encendieron la alerta científica.
El cometa 3I/ATLAS no solo desconcertó por su trayectoria, también por una anticola destacada por Avi Loeb como señal de un comportamiento nunca visto. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty, NASA y fotografía de M. Serra-Ricart et al.

Según sus estimaciones, la probabilidad de que esa coincidencia fuera puramente casual era de apenas un 0,6 %. Loeb incluso calculó que, si el cometa hubiera sido el origen de la transmisión, habría necesitado emitir entre 0,5 y 2 gigavatios de potencia, una cifra comparable a la de una planta nuclear terrestre.

Además, el registro de 1977 mostraba que la señal Wow! se detectó a una frecuencia de 1420,4556 MHz, con un leve corrimiento hacia el azul, lo que indicaba que la fuente se movía en dirección a la Tierra a unos 10 kilómetros por segundo. Esa velocidad coincidía exactamente con el desplazamiento del cometa 3I/ATLAS en su trayectoria hacia el Sol.

Contexto: ¿Nave alienígena? El cometa 3I/ATLAS muestra señales de estar realizando una “maniobra controlada”

Sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes del cometa 3I/ATLAS es su comportamiento anómalo. Las observaciones más recientes revelan que el objeto, que en un principio mostraba una inusual “anticola”, ha comenzado a formar una cola tradicional, un cambio que contradice el comportamiento físico típico de este tipo de cuerpos celestes.

“Parece un cometa. Hace cosas de cometas... Pero también hace cosas que ningún cometa debería hacer”, precisó con asombró y resignación Tom Statler, de la NASA.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: estas son las pruebas de la Fiscalía contra alias el Viejo

2. Hija de Marbelle, acusada de meterse en relación de famosos, respondió y soltó advertencia: “No necesito destruir a nadie”

3. Iván Cepeda radicó recurso de casación contra fallo que tumbó condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez

4. Indignación en Deportivo Cali por lo que dijo Avilés Hurtado recién sacados de Liga: hay molestia

5. Gobernación del Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por prevaricato; dicen que estaría frenando obras en la ciudad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

científicosAtlasCometaPlanetas

Noticias Destacadas

Lanzamiento de la misión tripulada Shenzhou-20, a la cual próximamente seguirá la Shenzhou-21.

Cuenta regresiva en China: la nueva misión tripulada que despegará “próximamente” rumbo a la estación espacial Tiangong

Redacción Tecnología
Esta es la coincidencia que alarma a los astrónomos sobre la señal WOW! y el cometa 3I/ATLAS.

¿Por qué la señal Wow! podría tener relación con el cometa 3I/ATLAS? La coincidencia que alarma a los astrónomos

Redacción Tecnología
Cada vez más personas recurren a las plataformas digitales para encontrar ideas originales de disfraces para celebrar Halloween.

Las ideas de disfraces más originales que puede descubrir con ayuda de la IA para sorprender en la noche de Halloween

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.