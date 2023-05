¿Por qué se debe dejar encendido el GPS de un celular? Esta es la curiosa respuesta

El ahorro de batería en los dispositivos móviles es fundamental, más cuando se va a salir a un lugar donde se dificulta encontrar una estación de carga o un sitio para conectarlo a la pared; por esta razón, muchas personas deciden cerrar aplicaciones que elevan el consumo de energía o desactivan el GPS, sistema de geolocalización que puede agotar la duración de la misma.

Aunque estas son razones que pueden llegar a ser ciertas, son muchos más los beneficios que trae para el usuario mantener activado el GPS. En caso de pérdida, se podrá ubicar fácilmente el dispositivo, algo imposible si se ha decidido desactivar esta función.

Sin importar la marca o el sistema operativo, todos los aparatos celulares de última tecnología traen esta alternativa, que no solo permite monitorear el dispositivo en caso de perdida, sino que también le da la opción al usuario de hacerlo sonar (para ubicarlo más fácil), o de formatearlo a la distancia y dejarlo como si estuviera recién salido de fábrica, esto con el fin de proteger la información que puede llegar a contener.

Le geolocaclización sirve para poder encontrar lugares y recibir recomendaciones de sitios para visitar. - Foto: Captura Google Maps

Es clave tener en cuenta que si se desactiva la geolocalización, también pueden dejar de funcionar algunas aplicaciones que requieren saber la ubicación en tiempo real para ofrecer resultados oportunos; es el caso de las plataformas de transporte como Uber, o de las que dan orientaciones de tráfico como Waze o Google Maps.

Así mismo, las herramientas para pedir domicilios también se pueden ver afectadas si se bloquea la geolocalización del dispositivo; otro aspecto a tener en cuenta es que si se busca una recomendación en Google sobre un restaurante, una veterinaria o un taller, estas no podrán ser exactas, pues no se sabe en qué parte se encuentra el usuario y, por ende, no podrá arrojarle los resultados que se esperan.

5 ventajas de utilizar el GPS en su smartphone

1. Mapas y geolocalización:Los desarrolladores y fabricantes siguen esforzándose por mejorar los mapas, con el fin de hacerle la vida más fácil a los usuarios. Desde la sencilla labor de conocer una dirección en una ciudad hasta poder identificar los sitios históricos de visita, los mapas, apoyados en la geolocalización, se convierten en una herramienta esencial.

Mantener activo el GPS le permitirá tener una mayor interacción en redes sociales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Cuestión de seguridad:Las autoridades tienen posibilidad de acceso a la ubicación de los usuarios en caso reportar emergencias. Obviamente, al tener la posibilidad de tener el sitio exacto donde están ocurriendo emergencias, desórdenes o robos simples el tiempo de respuesta es mucho menor y se pueden prevenir más crímenes.

3. Reconocimiento de nuevos lugares:Por ejemplo, cuando usted viaja a otras ciudades o países, la geolocalización le permite la posibilidad de ubicar sitios históricos, puntos de referencia (desde restaurantes, hoteles o estaciones de policía) hasta espacios de servicios públicos con facilidad. Su celular en estos casos se puede convertir en un mapa interactivo y efectivo.

El ahorro de batería es una de las principales causas por las que los usuarios deciden desactivar el GPS. - Foto: Getty Images/iStockphoto

4. Ventas más personalizadas:Para los vendedores de servicios es mucho más fácil saber cuáles son los productos que usted como comprador requiere, si conocen su ubicación. Además, los GPS ayudan a conocer cómo tasar un precio más acorde al país, región o ciudad donde se encuentre. Esto hace que las ventas sean más directas y menos dispendiosas.

5. Mayor interacción en redes sociales: Las redes sociales tiene la posibilidad de etiquetar los sitios que se han visitado o donde se ha tomado una foto y esto es gracias a la geolocalización. Esto ayuda a que estas publicaciones tengan una mayor difusión en internet y estas plataformas, lo que genera mayor interacción entre usuarios que pueden compartir intereses en común, mismos sitios de concurrencia y similares hábitos de consumo.