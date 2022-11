¿Qué hacer si no suenan las llamadas de WhatsApp en el celular?

Con todas las funciones que tiene actualmente WhatsApp, la comunicación se ha vuelto inmediata entre las personas, razón por la cual se ha vuelto indispensable, ya que a través de ella se pueden enviar archivos multimedia, documentos, notas de voz, stickers, entre muchos otras cosas.

Asimismo, una de las funciones más aclamadas y beneficiosas para los usuarios son las llamadas o videollamadas, las cuales han sacado a más de uno de un inconveniente, así como estar de estar más cerca de los amigos, familiares y pareja.

Ahora bien, la aplicación suele notificar la llamada o videollamada a través del tono establecido en el dispositivo móvil, con el propósito de que el usuario atienda de forma rápida a la persona que quiere comunicarse. No obstante, en diferentes ocasiones este tono de llamada puede no sonar; sin embargo, este problema se pueda solucionar.

En la mayoría de casos, la razón principal para que no se escuchen las llamadas provenientes de WhatsApp se debe a que las notificaciones están silenciadas, motivo por el cual el usuario debe ingresar a los ajustes de WhatsApp para solucionar dicho problema. En ese orden de ideas, este método se puede realizar de la siguiente manera:

Ingresar a WhatsApp.

Dirigirse a la opción ‘Ajustes’

Acto seguido, seleccionar ‘Notificaciones’.

Luego pulsar el apartado ‘Llamadas’ y hacer clic en ‘Tono’.

Finalmente, elegir el tono de preferencia.

Por otra parte, existe la posibilidad de reiniciar el dispositivo móvil, esto con el objetivo de que las ‘apps’ que se están ejecutando en segundo plano se restablezcan a sus funciones normales y solucionen errores en su proceso de reinicio.

Finalmente, existe la posibilidad de que WhatsApp no esté actualizado con la última versión, razón por la cual el usuario deberá ingresar a la Play Store en caso de Android o App Store en caso de iOS y ver el estado de la aplicación.

WhatsApp tendrá un nuevo ‘modo cámara’

WhatsApp continúa trabajando en implementar nuevos cambios en su plataforma, esto con el ánimo de mejorar las funciones que ya tiene aplicación o incorporar nuevas herramientas para los usuarios.

En el marco de esta iniciativa, el popular servicio de mensajería instantánea ha lanzado una nueva actualización en la que se integra en la aplicación la opción del ‘modo de cámara’.

Gracias a esta característica, la app ha realizado un rediseño en la función de cámara que cuenta la aplicación, al agregar nuevos íconos que brindan acceso a un modo de foto y video.

De acuerdo con WABetaInfo, portal especializado en filtrar novedades de WhatsApp, gracias a este nuevo diseño el usuario contará con la posibilidad de cambiar rápidamente entre el modo de fotografía y el modo de video. Cabe recordar que en versiones anteriores de la aplicación, cuando el usuario deseaba captar un video, era necesario mantener presionado el botón para tomar una foto y así se iniciaba la grabación.

Pero gracias a este cambio el usuario no tendrá que mantener pulsado el botón para grabar un video, solo basta con activar el modo video. De esta manera se facilitará la captura de un videoclip.

Cabe señalar que, por ahora, esta novedad solo se encuentra presente en la última edición de WhatsApp Beta (versión 2.22.24.21) para dispositivos Android. Por lo tanto, se trata de una característica que está disponible para un grupo de usuarios beta tester de la app.

Sin embargo, el hecho de que esta novedad se encuentre en la versión beta del servicio de mensajería instantánea indica que esta opción podría ser incorporada en la app oficial en una eventual actualización.

No obstante, WhatsApp aún no he emitido un pronunciamiento oficial sobre su nuevo ‘modo cámara’ y por ello no es posible establecer la fecha en la que sea incorporado en la plataforma.

También es importante señalar que esta no es la única novedad en la que la app de mensajería instantánea de Meta se encuentra trabajando. WABetaInfo también reveló que el servicio se encuentra realizando una serie de cambios en su versión para iPhone.