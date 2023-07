¿Qué se debe hacer si su celular Android se bloquea al actualizarse?

Las actualizaciones son indispensables para los dispositivos móviles con un sistema operativo Android, debido a que se añaden características, se corrigen errores, se mejora la seguridad del equipo y se realizan cambios visuales.

Sin embargo, existe la posibilidad que durante el proceso suceda un error y no se pueda cumplir a cabalidad con el mismo. Entre las fallas más comunes pueden estar problemas de conexión, espacio de almacenamiento insuficiente, falta de batería o molestias en el procesador del dispositivo.

A pesar de que no es muy común, esto puede llegar a generar problemas a futuro. No obstante, es posible solucionarlo a través de varios métodos sencillos y son los siguientes:

Existe la posibilidad que durante el proceso suceda un error y no se pueda cumplir a cabalidad con el mismo.

Volver al estado de fábrica

Este método hará que el teléfono regrese al estado en que se adquiere por primera vez, es decir que se borra toda la información guardada. Por tal motivo, se debe realizar copias de seguridad y llevar a cabo una restauración sin ningún inconveniente.

¿Cómo lograrlo?

Apagar el celular manteniendo presionado el botón durante 7 segundos.

Acto seguido, encender el smartphone presionando los botones de apagado y volumen.

Soltarlos cuando aparezcan varias opciones en la pantalla.

Con los botones, seleccionar el ‘Modo de recuperación’.

Luego, escoger la opción ‘Borrar datos/Restablecimiento de fábrica’.

Confirmar la decisión y esperar que el proceso termine.

El dispositivo móvil quedará con la última actualización.

Reiniciar el celular

Esta opción ayuda al celular a refrescar todas sus funciones. Para lograrlo, se debe mantener el botón de encendido durante 30 segundos. Los usuarios también pueden mantener oprimido el botón de encendido y el de bajar volumen a la misma vez durante la misma cantidad de tiempo.

Reiniciar el dispositivo ayuda al celular a refrescar todas sus funciones.

Soluciones para cuando no suena el tono de llamada

Los celulares son hoy por hoy herramientas prácticamente indispensables para el ser humano. De hecho, gracias a los avances tecnológicos, sus funciones y capacidades son cada vez mayores, acercando un amplio listado de posibilidades a las manos de los usuarios.

Existen aplicaciones que brindan la posibilidad de realizar y recibir llamadas o videollamadas, pero en ciertas ocasiones pueden presentar fallas, debido a la velocidad del internet, por tal motivo muchos usuarios prefieren la vía tradicional, es decir, las llamadas telefónicas.

No obstante, el problema puede presentarse cuando el tono llamada no suena en los dispositivos Android, algo que también puede resultar frustrante para los usuarios, ya que no se siente el ringtone, por ende no se puede contestar la llamada.

Por tal motivo, muchos se preguntan si existe una solución y, la respuesta es sí, debido a que existe una serie de trucos y recomendaciones que pueden resultar efectivas.

Los celulares son hoy por hoy herramientas prácticamente indispensables para el ser humano.

Cabe mencionar, que las llamadas entrantes son aquellas llamadas telefónicas que se reciben, es decir, que aparecen cuando personas cercanas intentan comunicarse con la persona.

Activar notificaciones de la aplicación llamadas

Pasos:

Ingresar a la ‘Configuración’ del dispositivo móvil.

Acto seguido, presionar en ‘Aplicaciones’ y posteriormente en ‘Administrar aplicaciones’.

Luego, seleccionar en ‘Ajustes de llamada’.

En este apartado, asegurarse que el interruptor Permitir sonidos notificación / alarma en llamadas’ esté activada.

Cambiar el tono de llamada

Existe la posibilidad de que el tono de llamada predeterminado del smartphone tenga una introducción silenciosa muy larga, razón por la cual no es posible escuchar las llamadas que se reciben.

Pasos:

Ingresar a la ‘Configuración’ del dispositivo móvil.

Oprimir en el apartado ‘Sonidos y vibración’.

Luego, en ‘Tono de llamada’.

Seleccionar el más ruidoso.

Desactivar el modo no molestar

Este modo silencia todas las notificaciones que emiten sonidos, incluso los mensajes de texto. En ese sentido, se recomienda desactivarla desde el centro de control deslizando hacia abajo el panel de notificaciones. Los usuarios deben presionar sobre el icono en forma de luna.