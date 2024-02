¿Qué significado tiene el corazón rosado con moño en WhatsApp?

Aunque varios de los emojis de la popular plataforma son fáciles de interpretar, existen algunos cuyo significado no es claro para todos los usuarios . Por supuesto, este también puede estar sujeto a la lectura que hace cada persona cuando se topa con un mensaje enviado vía WhatsApp.

¿Qué significa el corazón rosado con moño?

Pero este no es el único significado y otra representación puede ser mucho más romántica. Enviarle el corazón rosado con moño a otra persona puede esconder un mensaje: “te regalo mi corazón”. En efecto, se presta para ser un mensaje un poco más comprometedor.

¿Cómo activar el ‘modo morado’ en WhatsApp?

Es importante señalar que el ‘modo morado’ de WhatsApp no es una característica oficial de la aplicación. Se requiere usar app externa para poder aplicar esta transformación.

Sin embargo, para utilizar esta opción, no es necesario descargar apps no oficiales o archivos APK, que podrían ocultar virus o programas maliciosos, de modo que el dispositivo del usuario no correrá peligro.