Quick Share y AirDrop ya son compatibles: así de fácil será compartir archivos entre Android y iPhone

Compartir archivos entre smartphones es una acción cotidiana para los usuarios, ya sea para enviar fotografías de un viaje a amigos o para recibir documentos de trabajo u otro tipo de material.

Tradicionalmente, este proceso ha sido sencillo cuando se trata de dispositivos con un mismo sistema operativo, gracias a herramientas como Quick Share en Android o AirDrop en Apple. Sin embargo, la transferencia entre teléfonos con distinto software solía ser más compleja.

En el caso de compartir archivos entre Android y iPhone, los usuarios debían recurrir a métodos como la conexión por cable, aplicaciones de terceros —como Android Switch— o servicios en la nube, por ejemplo Google Fotos. Aunque útiles, estas alternativas implican instalaciones adicionales, suscripciones o pasos más tediosos.

En Android, existe Quick Share (antes Nearby Share), que permite enviar archivos entre teléfonos compatibles de forma inalámbrica. | Foto: Getty Images

Para solucionar estas limitaciones, Google ha dado un paso adelante al eliminar la barrera entre sistemas operativos en sus dispositivos Pixel. La compañía anunció este viernes la compatibilidad de Quick Share con AirDrop, permitiendo que usuarios de Android e iPhone compartan archivos de forma inalámbrica y directa.

Por ahora, la función está disponible en la serie Pixel 10, sus dispositivos insignia más recientes, pero se extenderá progresivamente a más equipos Android. Esto permitirá intercambiar fotografías y documentos con iPhone de manera rápida y sencilla.

Cómo transferir archivos de Android a iPhone

El primer paso es abrir Quick Share desde el panel de accesos rápidos del smartphone Google Pixel. Luego, en la pestaña ‘Enviar’, se debe pulsar el botón Seleccionar para escoger los archivos que se desean transferir.

El sistema mostrará todos los documentos disponibles en el dispositivo: imágenes, audio, videos, archivos recientes e incluso accesos rápidos a Drive y Google Fotos. Tras elegir el material, es necesario asegurarse de que el iPhone tenga AirDrop activado y configurado en la opción Todos, lo cual se verifica deslizando hacia abajo desde la esquina superior derecha del equipo.

Cuando ambos dispositivos estén listos, el iPhone aparecerá en la sección de dispositivos cercanos de Quick Share. Bastará con pulsar sobre él para iniciar la transferencia. En el iPhone, el usuario deberá aceptar el envío mediante la notificación emergente de AirDrop.

Al completarse el proceso, los archivos enviados desde el Pixel se mostrarán en la pantalla del iPhone y quedarán almacenados automáticamente.

Ambos sistemas funcionan bien dentro de su propio ecosistema debido a su integración interna. | Foto: Getty Images

Cómo transferir archivos de iPhone a Android

El procedimiento para enviar archivos desde un iPhone a un Google Pixel 10 es muy similar. Primero, se debe abrir la imagen, video o documento que se desea compartir desde la app correspondiente. Después, hay que pulsar el icono de compartir ubicado en la esquina inferior izquierda y seleccionar AirDrop.

Mientras tanto, en el Google Pixel 10, Quick Share debe estar abierto en la pestaña Recibir. Una vez habilitado, el dispositivo aparecerá entre las opciones disponibles en el iPhone. Solo habrá que seleccionarlo para iniciar el envío.

La transferencia se visualizará en el apartado Compartiendo contigo de Quick Share. Para finalizar, se debe pulsar ‘Aceptar’, tras lo cual el archivo se descargará y almacenará en el dispositivo Android.