Reseña Freestyle: ¿un proyector ‘todoterreno’ que podría reemplazar a un TV?

Desde hace un tiempo algunas personas han comenzado a adoptar los productores como una opción para ver series y películas o para jugar videojuegos. Gracias a ello, estos dispositivos han tenido una considerable evolución y hoy en día son cuentan con varias opciones que los podría convertir en un digno rival de un televisor inteligente de alta tecnología.

Ejemplo de ello es el The Freestyle, un proyector que promete ser altamente funcional para así ajustarse a las necesidades de diferentes perfiles de usuario. SEMANA probó por par de semanas y ahora ofrece sus impresiones en cuanto a diseño, calidad de imagen, funcionalidades, entre otros.

Ficha técnica del The Freestyle

Dimensiones y peso: 104,2 x 172,8 x 95,2 mm / 800 g

Tecnología de proyección: DLP de Texas Instruments / Matriz DMD Full HD

Resolución: 1920 x 1080 puntos

Fuente de luz: LED

Tamaño de la imagen: 30 a 100 pulgadas

Brillo máximo: 550 lúmenes

Nivel de ruido: 30 dB

HDR: HDR10 y HLG

Sonido:

Altavoz con proyección del sonido en 360 grados

Potencia: 5 vatios (RMS)

Procesado Dolby Digital Plus

Sistema Operativo: Tizen

Asistentes De Voz: Bixby, Google Assistant y Alexa

Conectividad: 1 x micro-HDMI y 1 x USB-C / wifi y Bluetooth 5.2

Precio: $2.699.900

Diseño pequeño y funcional para usarlo en casi cualquier parte

Este dispositivo, fabricado por Samsung, se destaca por contar con un diseño pensado para visualizar imágenes en casi cualquier escenario, pues su peso (800 gramos) y tamaño (17,14 cm de altura y 9,52 cm de ancho) hacen que sea fácil llevarlo en cualquier maleta o mochila de viaje.

Agregado a esto, este dispositivo cuenta con una base especial que integra un sistema de rotación de hasta 180 grados, esta característica hace posible proyectar imágenes en diferentes superficies lisas como mesas grandes, paredes o techos sin importar que se emplee en interiores o exteriores.

El usuario solo necesitará ajustar el equipo en el ángulo que necesite para visualizar la imagen en el área que necesite.

Por otra parte, las diferentes funciones del equipo pueden ser usadas mediante un control remoto que cuenta con una apariencia similar al mando de un TV, además, el usuario puede manipular el equipo mediante comandos de voz. Pues se trata de una máquina que posee acceso a los asistentes inteligentes Bixby, Google Assistant o Alexa de Amazon.

De igual manera, en la parte frontal del equipo hay una serie de botones táctiles que permiten ajustar el volumen, junto a otras funciones del proyector.

Dentro del diseño del equipo, el fabricante incorporó una función que brinda un enfoque automático, con una relación de 16:9, en cualquier lugar sin distorsión. Mediante esta opción el equipo puede ofrecer una imagen clara y sin necesidad que el usuario realice algún ajuste extra para calibrar la calidad de imagen.

The Freestyle, tiene un sistema de enfoque automático que ajusta la proyección con solo ubicar la imagen en una superficie plana. - Foto: Samsung / Suministrada a la prensa

Cabe destacar que este equipo no cuenta con una batería integrada y por ello es necesario conectarlo a la toma de corriente con un cable USB-C para poder utilizarlo, no obstante, el fabricante diseño una batería externa portátil que hace posible emplear el dispositivo en zonas donde no hay electricidad.

Conectividad wifi y Bluetooth

Vale la pena reiterar que este modelo carece de una batería interna y por ello el usuario debe usar el cable y cargador, que vienen en la caja, para conectar el equipo a una fuente de energía. Sin embargo, en algunos casos este cable puede ser un poco corto y por ello se puede acudir a un cable USB-C estándar, que tenga mayor extensión.

Además del puerto de USB-C, el dispositivo posee un puerto micro HDMI que permite conectar un PC portátil o consola de videojuegos.

Agregado a esto, el equipo cuenta con conectividad wifi, por lo tanto, el usuario puede conectarse la red de un lugar para acceder a servicios como Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, entre otros.

También se puede transmitir contenido desde un teléfono o tablet vía Bluetooth, para verlo a un mayor tamaño. De igual manera, este recurso hace posible emparejar unos audífonos, altavoces o barras de sonido para mejorar el audio.

Calidad de imagen que se ajusta de forma sencilla

Este modelo está pensado para ser versátil y por ello sus mayores cualidades están orientadas en brindar una experiencia cómoda y funcional de uso. Por lo tanto, se trata de un equipo que brinda una calidad de imagen que puede dejar cumplir con las exigencias de un usuario normal que no demanda de una experiencia visual de primer nivel.

Este equipo tiene la capacidad de proyectar imágenes de 30 a las 100 pulgadas y en una resolución Full HD. Configuración que permite ver los contenidos de las plataformas de streaming con una calidad aceptable.

No obstante, el proyector también permite calibrar la imagen en función de las preferencias del usuario, de hecho, cuenta con tres modos (Dinámico, Estándar, Película y Estándar) para ajustar el brillo y otros elementos en la proyección.

The Freestyle, tiene un sistema de enfoque automático que ajusta la proyección con solo ubicar la imagen en una superficie plana. - Foto: Samsung / Suministrada a la prensa

También hay que resaltar que The Freestyle tiene una opción de corrección trapezoidal automática y nivelación automática. Gracias a estas herramientas, la imagen se ajusta automáticamente en cualquier superficie y ángulo que el usuario defina.

Además, posee un sistema de enfoque automático que generalmente funciona bien. Sin embargo, en el usuario puede hacer un ajuste manual según lo demande la situación.

Así las cosas, este dispositivo puede tener un buen desempeño durante un glamping o en un viaje familiar.

Sonido potente pese a su tamaño

A pesar de sus dimensiones, en líneas generales el dispositivo brinda una buena calidad de audio, este proyector cuenta con un woofer pasivo doble que genera graves limpios y profundos sin distorsión.

Además, el diseño del equipo ofrece una salida del sonido de 360 grados, que permite percibir el audio en todas las direcciones.

No obstante, el audio puede ser mejorado al conectar otros dispositivos como una barra de sonido o un teatro en casa.

¿Vale la pena The Freestyle?

Este dispositivo incorpora una serie de funcionalidades que le puede convertir en un gran aliado durante los viajes, pues su imagen se puede acoplar en prácticamente cualquier escenario.

Además, su capacidad para conectarse a redes wifi permite acceder a los contenidos de YouTube, Netflix, HBO Max, entre otros servicios. Por lo tanto, el usuario puede ver las series o películas que sean de su interés.

Agregado a esto, el equipo puede ser conectado a una consola de videojuegos para jugar en familia o solitario.

De modo que el usuario cuenta con un equipo portátil que brinda varias opciones de entretenimiento y cuyo costo es relativamente similar a algunos SmartTV de 40” que hay en el mercado. Sin embargo, su calidad de imagen aún dista de lo que puede ofrecer un televisor inteligente de última tecnología.

No obstante, el proyector requiere de una batería externa para poder ser usado en zonas donde no hay una conexión eléctrica y por ello el usuario que emplee desee llevar este equipo en sus viajes tendrá que hacer una inversión extra en una batería.