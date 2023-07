Revelan la fecha exacta para vender su iPhone antes de que pierda su valor en el mercado

A pesar de que el nuevo lanzamiento del iPhone 15 será en septiembre, todavía no se conoce la fecha exacta, motivo por el cual se hace difícil hacer el cálculo para la venta. Sin embargo, el rango de fecha estaría entre el 19 o 21 de agosto.

¿Cómo saber si ya es hora de cambiar el iPhone?

La compañía Apple no para de revolucionar el mundo tecnológico por sus constantes lanzamientos, algunos de los más recientes son el iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

Sin embargo, hace pocos meses se conocieron los primeros detalles de la siguiente generación de teléfonos Apple, como el iPhone 15, pues de acuerdo con varios informes, la compañía agregaría una nueva categoría premium entre sus modelos, el cual tendría una denominación ‘Ultra’, reemplazando a los Pro Max, sumándose de esa forma al Plus, Pro.

Los smartphones que no cuenten con iOS 17 dejarán de recibir este tipo de actualizaciones. Los modelos anteriores al XS no podrán contar con iOS 17.

Modelos que recibirán iOS 17: