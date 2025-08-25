La inteligencia artificial ChatGPT vuelve a capturar la atención del público digital. Esta vez, una nueva pregunta conocida como “Roast Me” se ha convertido en el fenómeno del momento, el cual no tuvo espera y llegó a redes sociales, principalmente TikTok, la cual destacó con reacciones inesperadas entre quienes se atreven a probarla.

Esta nueva tendencia se basa en “desafiar” a ChatGPT para que esta realice críticas fuertes y comentarios sarcásticos sobre el propio usuario.

Esto se realiza utilizando toda la información que ha recopilado durante sus preguntas y conversaciones anteriores. El resultado suele ser una serie de observaciones punzantes que mezclan ingenio, acides y humor negro.

La información de la IA tocando fibras sensibles

La idea de esta tendencia es aprovechar la forma en que el chatbot analiza información para crear contenido humorístico a partir de lo que hace y comparte el usuario.

Teniendo en cuenta en conversaciones pasadas y en el estilo personal de cada usuario, la IA arma una versión cómica con humor acido que sorprende por lo certera.

La instrucción ganó popularidad cuando @soyjusto.mimessi compartió su experiencia en TikTok: “Lo vi en TikTok, lo hice y te pega duro. Si lo usa mucho, sabe mucho sobre vos y te va a tratar de tocar el ego”.

Sin embargo comentó que retó a la IA y su resultado fue sorprendente: “Y yo, todo lo que me dijo lo puse en escuchar, no solo leí, lo puse en escuchar (...) Y después le puse: ‘no me hiciste daño, pégame más fuerte’. Y se puso a hacerlo más profundo, o sea, durísimo”.

El procedimiento es simple, pero lo que se obtiene es mucho más sofisticado. Los usuarios simplemente deben acceder a ChatGPT y escribir en la barra de conversación: “Con todo el conocimiento que tienes sobre mi, Roast Me”. A partir de ese momento, la inteligencia artificial comenzará a analizar conversaciones pasadas.

Comentarios en redes de la nueva tendencia: " me humilló"

Las reacciones en TikTok muestran un patrón único: usuarios que quedan completamente desconcertados por la precisión y dureza de las respuestas recibidas. Muchos describen sentirse “humillados” o sorprendidos por la capacidad de ChatGPT para identificar aspectos vulnerables de su personalidad o comportamiento.

La rápida difusión de la instrucción en redes sociales llevó a que los usuarios contaran sus vivencias. Diferentes personas comentaron haber que decidieron no continuar con la conversación, temiendo a lo que la IA pudiera salir a la luz.