Saturno: fecha y hora exacta en que podrá observar los anillos en el cielo a simple vista

Son muchos los eventos celestes que logran captar la atención de aficionados y expertos cada mes, ya que muchos son tan raros e impredecibles. Algunos de estos acontecimientos suceden con regularidad, mientras que otros son excepcionales y se han presenciado una única vez. Por ejemplo, septiembre trajo varios fenómenos astronómicos.

El 21 de septiembre, se producirá un fenómeno astronómico fascinante: la oposición de Saturno. Durante este evento, el planeta anillado estará en su punto más cercano a la Tierra y brillará con su máxima intensidad, lo que permitirá a los observadores verlo durante toda la noche.

Saturno supera a Júpiter al alcanzar un récord de lunas tras sumar 128 nuevas. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

Este acontecimiento cósmico, donde el icónico planeta anillado estará en su punto más brillante, marcará la llegada del equinoccio de otoño.

Según la Nasa, Saturno se verá increíblemente luminoso a lo largo de todo el mes de septiembre, deslumbrando en el cielo vespertino hacia el este y en el cielo matutino hacia el oeste. Este evento es una oportunidad única para admirar la majestuosidad de uno de los gigantes de nuestro sistema solar.

Pero, ¿qué significa la oposición de Saturno? Esto ocurre cuando el Sol, la Tierra y Saturno se alinean de tal manera que la Tierra queda exactamente en el medio. Como resultado, Saturno se ubica en su punto más cercano a la Tierra del año y la luz del Sol lo ilumina directamente, haciendo que se vea excepcionalmente brillante y estable en el firmamento.

Gracias a esta alineación, Saturno será visible durante toda la noche, desde el anochecer hasta el amanecer. Los fanáticos de la astronomía podrán disfrutar de este espectáculo planetario a simple vista, ya que su gran brillo lo diferenciará fácilmente de las estrellas.

Sin embargo, para apreciar la majestuosidad de sus anillos, expertos recomiendan el uso de un telescopio pequeño. Aunque este año los anillos estarán casi de perfil, la vista seguirá siendo impresionante.

Foto de referencia del Sistema Solar | Foto: Getty Images

¿Dónde y cómo ver este evento astronómico?

Para poder disfrutar del espectáculo de Saturno en su máxima cercanía, la Nasa aconseja buscarlo en el horizonte este tan pronto como oscurezca. A medida que avanza la noche, el planeta se moverá hacia el oeste, alcanzando su punto más alto en el cielo alrededor de la medianoche. Su brillo constante lo distinguirá fácilmente de las estrellas, que suelen titilar debido a la atmósfera terrestre.

Aunque es posible disfrutar de este evento a simple vista, un par de binoculares o un telescopio básico mejorarán significativamente la experiencia, permitiendo distinguir la forma ovalada del planeta y la silueta de sus anillos.