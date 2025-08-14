¿Cuándo llega el invierno a EE. UU.? Estas son las fechas clave

Al verano en Estados Unidos le quedan pocas semanas, y las altas temperaturas están llegando a su fin en el país.

Con la llegada del otoño, se viene la disminución de los grados del termómetro, y a partir de septiembre se empezará a sentir el cambio, según la revista Farme´s Almanac.

La publicación incluye fases lunares y consejos para cosechas. | Foto: Farmers.com

La publicación comparte todos los años su pronóstico basado en una fórmula con más de 200 años de antigüedad. Está dirigida a los granjeros y similares del sector agrícola para gestionar de la mejor forma posible las cosechas.

Cuando los gansos y patos emigran, ya es un indicio de que el invierno se está acercando.

También, las cáscaras de cebolla se tornan más gruesas, y si los pájaros carpinteros empiezan a compartir el mismo árbol, es otra señal inequívoca de la llegada del frío.

El clima frío arribará el 22 de septiembre con el equinoccio de la temporada, y se pronostica disminución de las temperaturas en el norte, pero en el sur del país aún seguirán con el ambiente cálido y templado.

En regiones como Idaho y Washington, se sentirá el frío que ya augura cambio de vestimenta. Incluso, se podrían presentar episodios de nieve desde octubre.

Las olas del frío polar

Desde el ártico, se presentarán corrientes de aire heladas que causarán el inicio oficial de la temporada invernal en el hemisferio norte.

Las temperaturas en el invierno de algunas regiones producen parálisis de varios sectores por la inclemencia del clima. | Foto: Getty Images

El fenómeno se marca con el solsticio de invierno, el 21 de diciembre de 2025, cuando cambiará el horario y la noche será más larga.

El invierno para la temporada 2025-2026 tiene un pronóstico fuerte. Habrá temperaturas extremas, nevadas con capaz de nieve gruesas y olas de frío.

El clima se suele poner pesado y hay que usar varias capas de ropa para combatir el frío. | Foto: Getty Images

Sin embargo, no será tan fuerte como el invierno anterior, que fue el más agresivo de la historia reciente desde que se registran los históricos de la temperatura.

A mitad de enero se sentirá la primera ola de frío de consideración, y afectará a estados a lugares como Nueva Inglaterra.

En los Apalaches se darán nevadas ocasionales, también se presentará el mismo fenómeno en regiones del Atlántico Medio, como en Ohio y el noreste de la costa del Pacífico.