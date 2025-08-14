Suscribirse

Estados Unidos

¿Cuándo llega el invierno a EE. UU.? Estas son las fechas clave

El pronóstico lo hace una famosa revista usada por agricultores.

Redacción Mundo
14 de agosto de 2025, 9:57 p. m.
x
Las bajas temperaturas llega a congelar el agua dulce de las ciudades. | Foto: Anadolu via Getty Images

Al verano en Estados Unidos le quedan pocas semanas, y las altas temperaturas están llegando a su fin en el país.

Con la llegada del otoño, se viene la disminución de los grados del termómetro, y a partir de septiembre se empezará a sentir el cambio, según la revista Farme´s Almanac.

x
La publicación incluye fases lunares y consejos para cosechas. | Foto: Farmers.com

La publicación comparte todos los años su pronóstico basado en una fórmula con más de 200 años de antigüedad. Está dirigida a los granjeros y similares del sector agrícola para gestionar de la mejor forma posible las cosechas.

Cuando los gansos y patos emigran, ya es un indicio de que el invierno se está acercando.

Lo más leído

1. Inesperado, Daniel Quintero se presentó en la reunión de empresarios, sin ser invitado, con una bandera de Palestina
2. Murió expresentadora de RCN; colegas le dieron triste adiós en vivo: “Tu luz seguirá brillando”
3. Primeras imágenes de la lujosa mansión en Punta Cana que sería de Nicolás Maduro. EE. UU. la incautó

También, las cáscaras de cebolla se tornan más gruesas, y si los pájaros carpinteros empiezan a compartir el mismo árbol, es otra señal inequívoca de la llegada del frío.

El clima frío arribará el 22 de septiembre con el equinoccio de la temporada, y se pronostica disminución de las temperaturas en el norte, pero en el sur del país aún seguirán con el ambiente cálido y templado.

En regiones como Idaho y Washington, se sentirá el frío que ya augura cambio de vestimenta. Incluso, se podrían presentar episodios de nieve desde octubre.

Las olas del frío polar

Desde el ártico, se presentarán corrientes de aire heladas que causarán el inicio oficial de la temporada invernal en el hemisferio norte.

x
Las temperaturas en el invierno de algunas regiones producen parálisis de varios sectores por la inclemencia del clima. | Foto: Getty Images

El fenómeno se marca con el solsticio de invierno, el 21 de diciembre de 2025, cuando cambiará el horario y la noche será más larga.

El invierno para la temporada 2025-2026 tiene un pronóstico fuerte. Habrá temperaturas extremas, nevadas con capaz de nieve gruesas y olas de frío.

x
El clima se suele poner pesado y hay que usar varias capas de ropa para combatir el frío. | Foto: Getty Images

Sin embargo, no será tan fuerte como el invierno anterior, que fue el más agresivo de la historia reciente desde que se registran los históricos de la temperatura.

A mitad de enero se sentirá la primera ola de frío de consideración, y afectará a estados a lugares como Nueva Inglaterra.

En los Apalaches se darán nevadas ocasionales, también se presentará el mismo fenómeno en regiones del Atlántico Medio, como en Ohio y el noreste de la costa del Pacífico.

Texas, Nebraska, Nuevo México y Oklahoma tendrán bastante humedad y lluvia, que puede ser helada.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta es la insólita razón por la que Rigoberto Urán se rompió un hueso de la clavícula

2. La contradicción de Gustavo Petro sobre la conmemoración del 7 de agosto: el presidente quedó en evidencia

3. Acalorado debate de precandidatos a la Presidencia en el Congreso de la Andi. Dardos entre ellos y preguntas incómodas

4. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, reapareció ante la Fiscalía para poner su pasaporte a disposición de las autoridades

5. Pasajero genera caos en un avión de Breeze Airways en EE. UU.: el momento en video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosInvierno

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.