Suscribirse

Tecnología

‘Será más humano y erótico’: Altman, el creador de ChatGPT, anunció una nueva versión

Sam Altman adelantó que ChatGPT cambiará su estilo para sonar más humano y permitir un modo exclusivo para adultos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 2:18 a. m.
Sam Altman confirmó que ChatGPT dejará atrás gran parte de sus restricciones y ampliará sus posibilidades.
El creador de ChatGPT anunció una versión más expresiva, flexible y con funciones reservadas para mayores de edad. | Foto: Composición de SEMANA: con foto de Florian Gaertner / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP y Getty

OpenAI se prepara para dar un giro importante en la forma en que su asistente conversacional se comunica con las personas. Recientemente, su director ejecutivo, Sam Altman, confirmó que en las próximas semanas llegará una actualización que permitirá ajustar el tono y la personalidad de ChatGPT, además de incorporar un modo exclusivo para adultos.

Según Altman, la idea es que el chatbot vuelva a sentirse más cercano, expresivo y natural, como lo era en versiones anteriores, pero con más control por parte del usuario. “Si quieres que tu ChatGPT responda de forma muy humana, use muchos emojis o se comporte como un amigo, ChatGPT debería hacerlo (pero solo si lo deseas, no porque estemos maximizando el uso)”, explicó el empresario en una publicación en la red X.

Conversaciones más libres y personalizadas

Altman reconoció que durante un tiempo ChatGPT fue demasiado restrictivo, especialmente para evitar riesgos relacionados con la salud mental. Esa rigidez, sin embargo, hizo que el asistente resultara menos útil o divertido para muchos usuarios.

“Ahora que hemos podido mitigar los graves problemas de salud mental y tenemos nuevas herramientas, vamos a poder relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos”, señaló. La próxima versión permitirá elegir cómo se comporta el modelo, adaptando su tono y estilo de respuesta según las preferencias individuales.

El objetivo, dijo el CEO, es ofrecer una experiencia más flexible y cercana, donde el usuario sienta que puede conversar con una inteligencia artificial que entiende mejor el contexto emocional de cada interacción.

Contexto: Piénselo dos veces si va a usar ChatGPT como psicólogo; incluso Altman, su creador, puso en duda la seguridad

Control de edad y contenido erótico

De acuerdo con el anuncio, OpenAI implementará controles de edad más rigurosos a partir de diciembre. Con esta medida, los adultos verificados tendrán acceso a un “modo erótico”, una función que se activará únicamente a petición del usuario.

“En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de manera más completa y como parte de nuestro principio de “tratar a los usuarios adultos como adultos”, permitiremos, aún más, como contenido erótico para adultos verificados”, resaltó Altman en X.

Altman insistió en que la compañía no busca “maximizar el uso”, sino dar más opciones a quienes deseen una experiencia más libre. También respondió a quienes cuestionaron la asociación entre adultez y erotismo: “No lo conseguirás a menos que lo pidas”, afirmó, dejando claro que será una característica opcional.

El ejecutivo aseguró que estos cambios se introducirán gradualmente hasta fin de año y que la prioridad sigue siendo mantener un entorno seguro, especialmente para las personas con vulnerabilidades en salud mental.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

2. Canal y hora para ver la serie entre Mariners y Blue Jays: un paso a la Serie Mundial

3. Selección Colombia queda debiendo ante Canadá en amistoso: así fue el partido en Nueva Jersey

4. Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del miércoles, 15 de octubre

5. Sale a la luz lo que hizo la esposa de Luis Díaz mientras él jugaba con la Selección Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

OpenAICEOErotismoChatGPT

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.