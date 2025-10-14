‘Será más humano y erótico’: Altman, el creador de ChatGPT, anunció una nueva versión

OpenAI se prepara para dar un giro importante en la forma en que su asistente conversacional se comunica con las personas. Recientemente, su director ejecutivo, Sam Altman, confirmó que en las próximas semanas llegará una actualización que permitirá ajustar el tono y la personalidad de ChatGPT, además de incorporar un modo exclusivo para adultos.

Según Altman, la idea es que el chatbot vuelva a sentirse más cercano, expresivo y natural, como lo era en versiones anteriores, pero con más control por parte del usuario. “Si quieres que tu ChatGPT responda de forma muy humana, use muchos emojis o se comporte como un amigo, ChatGPT debería hacerlo (pero solo si lo deseas, no porque estemos maximizando el uso)”, explicó el empresario en una publicación en la red X.

Conversaciones más libres y personalizadas

Altman reconoció que durante un tiempo ChatGPT fue demasiado restrictivo, especialmente para evitar riesgos relacionados con la salud mental. Esa rigidez, sin embargo, hizo que el asistente resultara menos útil o divertido para muchos usuarios.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

“Ahora que hemos podido mitigar los graves problemas de salud mental y tenemos nuevas herramientas, vamos a poder relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos”, señaló. La próxima versión permitirá elegir cómo se comporta el modelo, adaptando su tono y estilo de respuesta según las preferencias individuales.

El objetivo, dijo el CEO, es ofrecer una experiencia más flexible y cercana, donde el usuario sienta que puede conversar con una inteligencia artificial que entiende mejor el contexto emocional de cada interacción.

Control de edad y contenido erótico

De acuerdo con el anuncio, OpenAI implementará controles de edad más rigurosos a partir de diciembre. Con esta medida, los adultos verificados tendrán acceso a un “modo erótico”, una función que se activará únicamente a petición del usuario.

“En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de manera más completa y como parte de nuestro principio de “tratar a los usuarios adultos como adultos”, permitiremos, aún más, como contenido erótico para adultos verificados”, resaltó Altman en X.

You won't get it unless you ask for it. — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Altman insistió en que la compañía no busca “maximizar el uso”, sino dar más opciones a quienes deseen una experiencia más libre. También respondió a quienes cuestionaron la asociación entre adultez y erotismo: “No lo conseguirás a menos que lo pidas”, afirmó, dejando claro que será una característica opcional.