Si la conexión a internet presenta fallas e interferencias, este es el error que debe corregir de inmediato en su ‘router’ wifi

Este error, poco común, puede corregirse de forma sencilla y garantizar una experiencia de navegación mucho más estable y rápida.

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 12:29 p. m.
El router wifi es el dispositivo encargado de distribuir la red inalámbrica en los diferentes espacios.
El router wifi es el dispositivo encargado de distribuir la red inalámbrica en los diferentes espacios.

Hoy en día, el acceso a internet se ha convertido en un recurso indispensable tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana. Sin embargo, no es raro que en muchos hogares y oficinas la señal del wifi presente problemas de interferencias, caídas inesperadas o una velocidad mucho menor a la contratada.

Aunque se suele culpar al proveedor del servicio, expertos aseguran que, en la mayoría de los casos, la causa está relacionada con un error común en el uso del router wifi, el dispositivo encargado de distribuir la red inalámbrica en los diferentes espacios.

El wifi es una herramienta indispensable para la comunicación en la actualidad.
El wifi es una herramienta indispensable para la comunicación en la actualidad.

De acuerdo con el sitio web Redes Zone, uno de los factores que más afecta la calidad de la conexión es la instalación de un firewall que muchas veces no es configurado de la mejor manera. Este error, poco común, puede corregirse de forma sencilla y garantizar una experiencia de navegación mucho más estable y rápida.

En ocasiones, el propio sistema puede estar bloqueando la conexión sin que el usuario lo note. Esto provoca que, aunque el dispositivo aparezca como conectado al wifi, sea imposible abrir páginas web o utilizar aplicaciones que requieran internet.

La interferencia de los antivirus, especialmente cuando se instalan programas adicionales que entran en conflicto con el firewall o la protección nativa de Windows, suele resultar suficiente para que la mayoría de los usuarios presenten fallas o interferencias al navegar por Internet.

Es cierto que contar con herramientas de seguridad es fundamental, pero configuraciones incorrectas o la instalación de dos programas similares al mismo tiempo pueden originar incompatibilidades.

El precio resulta determinante a la hora de comprar un router.
El precio resulta determinante a la hora de comprar un router.

Estos choques entre software generan restricciones en la red, impidiendo que la conexión funcione de manera normal. Por ello, los expertos recomiendan revisar qué programas están activos y asegurarse de mantener una sola solución confiable y correctamente ajustada.

Algo parecido sucede con las VPN, servicios muy útiles para proteger la privacidad en línea o acceder a contenidos que están limitados a ciertos países. No obstante, si se utiliza una aplicación gratuita o de baja calidad, es posible que esta termine creando más problemas de los que resuelve.

Entre los inconvenientes más comunes están la ralentización de la velocidad, cortes en la conexión o incluso la imposibilidad de acceder a determinados programas o páginas. Estos fallos pueden afectar tanto a computadores como a dispositivos móviles, por lo que se aconseja optar por servicios VPN de buena reputación.

