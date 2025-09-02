Suscribirse

Tecnología

Si mientras habla por celular percibe este comportamiento extraño, cuelgue enseguida porque está bajo un intento de fraude

Expertos en ciberseguridad advierten sobre un comportamiento en los delincuentes que resulta determinante para identificarlos.

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

Periodista en Semana

2 de septiembre de 2025, 5:07 p. m.
Una de las formas más comunes de estafa es a través de llamadas telefónicas.
Una de las formas más comunes de estafa es a través de llamadas telefónicas. | Foto: Getty Images

Los ciberdelincuentes poseen una sorprendente habilidad para moverse con rapidez y discreción, dejando tras de sí a millones de víctimas que no solo han perdido dinero, sino también datos personales. Se trata de una situación que no puede tomarse a la ligera, ya que requiere atención constante para reducir el número de afectados y aprender a reaccionar en caso de estar en riesgo de ser engañados.

Existen diversas señales de alerta que permiten identificar una posible estafa. Generalmente, los delincuentes intentan acercarse a través de mensajes, correos electrónicos o llamadas telefónicas, canales donde ponen en práctica sus conocimientos para persuadir sin quedar en evidencia.

De acuerdo con expertos de Kaspersky, uno de los aspectos que puede delatarlos desde los primeros segundos es el exceso de empatía. Si durante una llamada la persona al otro lado de la línea se muestra exageradamente amable y comprensiva, es posible que esté intentando convencer a la víctima de realizar una acción que solo le beneficiará a ella.

Las llamadas comerciales pueden ser repetitivas.
Estas llamadas tienen cierta características. | Foto: Getty Images

“La empatía suele manifestarse en la solicitud de ayuda a personas necesitadas, lo que dificulta decir que no. Si se experimenta culpa por resistirse o se duda de la autenticidad de la causa, esto puede ser una señal de alerta".

Contexto: Qué es la ‘dark web’ y en que se diferencia de la ‘deep web’: todo lo que debe saber y sus riesgos al momento de entrar

“Los estafadores pueden hacerse pasar por miembros de una organización benéfica u otra causa social, aprovechando desastres naturales u otros eventos recientes como parte de su historia”, explican en su portal web.

Aunque las estafas comparten objetivos y métodos, cada una presenta características propias, lo que hace necesario estar preparados para enfrentarlas de la mejor manera y minimizar riesgos. En ese sentido, además de la empatía excesiva, otro elemento clave es la urgencia.

Si el interlocutor presiona para actuar de inmediato, lo recomendable es mantener la calma y evitar decidir bajo presión, dado que este suele ser uno de los errores más frecuentes que llevan a caer en el engaño.

Las llamadas telefónicas son las más usadas para estafar a los usuarios.
Las llamadas telefónicas son las más usadas para estafar a los usuarios. | Foto: Getty Images

El tiempo de permanencia en línea también resulta determinante: cuanto más se prolongue la conversación, mayores serán las oportunidades de los criminales para obtener información sensible como contraseñas, códigos de verificación o números de cuentas bancarias. Por ello, si en los primeros segundos se detectan comportamientos sospechosos, lo más recomendable es colgar de inmediato, sin dar margen para que la persuasión avance.

Contexto: Cuidado con lo que publica: este es el riesgo de exponer datos personales en redes sociales

“Los teléfonos móviles son hoy en día una de las propiedades más valiosas y los ciberdelincuentes lo saben. Siempre están al alcance, y se utilizan para acceder a la información más privada: datos bancarios, correos electrónicos y otra información confidencial. Todo ello convierte a los teléfonos en un blanco centralizado para el robo de identidad y el fraude”, advierten los especialistas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él es el hombre que flechó el corazón de Margarita Ortega; es periodista y han trabajado juntos

2. Milagro tecnológico: niña de 10 años vuelve a la vida dos veces gracias a los avances de la Nasa

3. Defensa de Álvaro Uribe Vélez le pidió a la Corte Suprema que mantenga el fallo que ordenó la libertad del expresidente

4. Luis Díaz es noticia con Bayern Múnich: está en la cima de lista tras llegar a la Bundesliga

5. Se dio charla entre directivos de Nacional y Edwin Cardona: todo por lo que pasó en Libertadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Llamadas telefónicasEstafadoressuplantación de identidadRobo de información

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.