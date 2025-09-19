Si no puede ver ni contestar una llamada entrante, haga este pequeño ajuste para corregir el problema al instante

Los dispositivos móviles se ha convertido en herramientas indispensables para la vida cotidiana. Sin embargo, no están exentos de fallos que pueden generar incomodidad e incluso preocupación entre los usuarios.

Aunque no ocurre con demasiada frecuencia, algunos usuarios han experimentado que, al recibir una llamada, el teléfono suena o vibra, pero la pantalla no muestra la opción para responder.

Las razones detrás de este fallo pueden ser variadas, pero en la mayoría de los casos se trata de situaciones simples que pueden resolverse aplicando ajustes básicos, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos especializados.

Los celulares no están exentos de fallos que pueden generar incomodidad e incluso preocupación entre los usuarios. | Foto: Getty Images

Ajustes que debería hacer para solucionar el problema

Cuando el celular no permite contestar una llamada, existen varias alternativas que el usuario puede probar antes de acudir a un servicio técnico. Lo primero es reiniciar el dispositivo. Este paso básico suele resolver fallas o errores temporales de software que interfieren con el funcionamiento normal del celular.

Otra opción es eliminar la memoria caché de la aplicación de teléfono. Al borrar estos archivos temporales, se corrigen posibles fallos que afectan la aparición del botón para contestar. Para realizar el procedimiento, basta con ingresar a ‘Ajustes’, ‘Aplicaciones’ y notificaciones, elegir la app ‘Teléfono’, acceder a almacenamiento y presionar en limpiar caché.

Luego, recomiendan reiniciar el celular y comprobar si el error fue solucionado. Si la dificultad continúa, se puede optar por borrar datos y reiniciar el dispositivo, lo que suele restaurar el funcionamiento habitual.

Si el problema persiste, existe otra opción que es desinstalar o desactivar aplicaciones de terceros que puedan estar interfiriendo, como bloqueadores de llamadas o herramientas de optimización. En muchos casos, estas aplicaciones toman permisos que afectan la experiencia de usuario.

Si la dificultad continúa, se puede optar por borrar datos y reiniciar el dispositivo, lo que suele restaurar el funcionamiento habitual. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, revisar la sensibilidad de la pantalla es fundamental. Si el dispositivo no responde al tacto en ciertas áreas, el problema no radica en el software sino en el hardware. En ese escenario, lo más recomendable es acudir a un servicio técnico autorizado para descartar daños en el panel táctil.