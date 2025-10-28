Si no tiene secadora en casa, este es el electrodoméstico que puede ayudar a que la ropa se seque el doble de rápido

Secar la ropa dentro de casa puede convertirse en todo un desafío, especialmente durante los meses fríos o lluviosos. Las prendas tardan más en secarse, la humedad se acumula y el ambiente se vuelve más pesado. En este contexto, cualquier método que acelere el proceso se convierte en un auténtico salvavidas doméstico, sobre todo cuando se requiere una prenda con urgencia.

Entre los métodos más eficaces y seguros destaca uno que se ha popularizado en los últimos años: el método de la toalla y la plancha. Se trata de una solución casera y rápida que permite eliminar gran parte de la humedad en cuestión de minutos, sin necesidad de utilizar secadora.

El secreto radica en combinar el poder absorbente del algodón con el calor de la plancha. De esta forma, la toalla actúa como una especie de “esponja térmica”, capaz de extraer la humedad de la prenda mientras el calor acelera su evaporación.

La secadora de ropa consume altas cantidades de energía. | Foto: Getty Images

Cómo hacerlo paso a paso

Para obtener buenos resultados, lo primero es seleccionar una toalla completamente seca. Cuanto más grande sea, mayor será su capacidad de absorción. Una vez finalizado el ciclo de lavado, la prenda húmeda debe extenderse sobre una superficie plana —como una mesa o una tabla de planchar— y cubrirse por completo con la toalla.

La plancha debe calentarse a temperatura media-alta, sin vapor, y pasarse suavemente sobre la toalla con movimientos continuos. Es importante no detenerse en un punto fijo para evitar marcas. El calor se transmitirá a través de la toalla, que absorberá el exceso de humedad.

Si la toalla se humedece, conviene reemplazarla por otra seca y repetir el procedimiento. En pocos minutos, la prenda quedará mucho más ligera y lista para completar su secado de manera natural.

Otros trucos que también ayudan

Además del método de la toalla y la plancha, existen otras alternativas que pueden reducir el tiempo de secado dentro del hogar. Una de las más prácticas consiste en colgar la prenda en una percha y utilizar un secador de pelo, manteniendo una distancia de al menos un palmo para evitar que el calor directo dañe el tejido. El aire caliente ayuda a eliminar la humedad superficial y deja la ropa lista en pocos minutos.

Aplicar estos métodos permite mantener la ropa en buen estado y evitar problemas de humedad en el hogar. | Foto: Getty Images

Cuando se cuenta con calefacción, se puede colocar la prenda cerca del radiador —nunca encima— para aprovechar el calor sin obstruir la circulación del aire. El flujo cálido favorecerá la evaporación de la humedad y acelerará el proceso.

También resulta útil ubicar un deshumidificador cerca de la ropa colgada, ya que absorbe la humedad ambiental y evita que el aire se sature. Finalmente, un ciclo adicional de centrifugado en la lavadora puede marcar una diferencia importante: cuanta menos agua retengan las fibras, menos tiempo necesitará la prenda para secarse por completo.