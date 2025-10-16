Suscribirse

Tecnología

Si uno de estos números lo agrega a un grupo de WhatsApp, salga de inmediato para evitar ser víctima de millonaria estafa

Todo está diseñado para despertar curiosidad y facilitar el robo de información.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
16 de octubre de 2025, 9:00 p. m.
WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea gratuita para smartphones y ordenadores .
Alertan por los “números malditos” en WhatsApp. (Imagen de referencia) | Foto: 123RF

En los últimos meses, se ha incrementado el número de personas que reciben mensajes en WhatsApp provenientes de números desconocidos con prefijos internacionales. Aunque muchos de estos contactos aparentan ser legítimos o incluso ofrecen oportunidades laborales y de inversión, en realidad forman parte de una de las estafas digitales más extendidas.

Se trata de los llamados “números malditos”. Detrás de perfiles fraudulentos se ocultan ciberdelincuentes que buscan obtener información personal, datos financieros o el control total del dispositivo de la víctima, a través del envío de mensajes privados o chats grupales.

Esta técnica, aparentemente simple, pero efectiva, ha dejado a miles de personas sin acceso a sus cuentas.
Esta técnica, aparentemente simple, pero efectiva, ha dejado a miles de personas sin acceso a sus cuentas. | Foto: Montaje: SEMANA, con fotos de Getty Images

Ante el aumento de estos fraudes, WhatsApp ha alertado a sus usuarios sobre la existencia de varios prefijos telefónicos sospechosos que deben ser ignorados. Si bien algunas llamadas o mensajes pueden tener un origen comercial genuino, la plataforma insiste en la importancia de no interactuar con contactos desconocidos ni compartir información sensible.

Los denominados “números malditos” se han convertido en una de las estrategias más utilizadas por los estafadores digitales. Estos perfiles, que aparentan tener origen en países lejanos como Ghana (+233), Nigeria (+234) o Samoa Occidental (+685), se presentan como reclutadores, representantes de empresas o asesores financieros.

Contexto: Si nota esto en la batería, podrían estar vigilando su celular sin que lo sepa

Su objetivo principal es generar confianza para luego engañar a las víctimas y obtener información personal o bancaria mediante promesas atractivas. Lo cierto es que detrás de estos números se esconden redes automatizadas que operan con bots. Aunque, en otros casos, las víctimas son inducidas a descargar aplicaciones maliciosas que permiten el acceso remoto a sus dispositivos.

Otra de las tácticas más recurrentes con estos “números malditos” es la inclusión de usuarios en grupos de WhatsApp sin su autorización. Dentro de estos espacios, los ciberdelincuentes promueven enlaces falsos o supuestas oportunidades de obtener dinero realizando tareas simples, como reaccionar a publicaciones o compartir contenido. Todo está diseñado para despertar curiosidad y facilitar el robo de información.

Las estafas están a la orden del día, y WhatsApp no se queda atrás.
Las estafas están a la orden del día, y WhatsApp no se queda atrás. | Foto: Getty Images

Las autoridades insisten en que la mejor defensa ante este tipo de fraudes es la prevención. Recomiendan ignorar los mensajes provenientes de números desconocidos, no acceder a enlaces sospechosos y desconfiar de cualquier oferta que prometa ganancias rápidas. La precaución y el uso responsable de las plataformas de mensajería son esenciales para evitar caer en estas trampas virtuales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sellan fábrica de morcilla en Bogotá tras repugnante hallazgo

2. Linda Caicedo preocupa en Selección Colombia: momento exacto de su lesión, que requirió asistencia

3. Altos funcionarios de los Gobiernos de Duque y de Petro serán investigados por crisis humanitaria de la comunidad Wayúu en La Guajira.

4. Así se vio la fuerte granizada que cubrió esta tarde el norte de Bogotá

5. Alerta ambiental en EE. UU.: esta ciudad registra peligrosos niveles de contaminación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NúmeroswhatsappGrupos de WhatsApp

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.