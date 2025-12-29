Suscripciones a ChatGPT y más apps fueron los gastos hormiga más comunes en los colombianos en 2025

Durante 2025, los pequeños cobros digitales dejaron de pasar desapercibidos, lo que antes parecía un descuento menor en la cuenta bancaria terminó convirtiéndose en un factor de peso para miles de hogares en Colombia.

Pagos automáticos, compras rápidas desde el celular y suscripciones mensuales se acumularon silenciosamente hasta impactar de forma directa el presupuesto familiar.

Análisis recientes de Bancolombia y Asobancaria evidencian que estos desembolsos frecuentes, aunque de bajo valor individual, llegaron a representar entre el 10% y el 15% del salario mínimo mensual. Una cifra que, sumada mes a mes, explica por qué muchas personas sienten que el dinero “se esfuma” sin notar en qué se fue.

Qué son los gastos hormiga y por qué afectan tanto el bolsillo

Los llamados gastos hormiga se caracterizan por su discreción. Son pagos pequeños, repetitivos y casi automáticos que no suelen generar alarma al momento de realizarlos. Sin embargo, al final del año, su impacto resulta considerable.

El verdadero problema no está en un gasto puntual, sino en la repetición continua de pequeños cobros. Foto: Getty Images/iStockphoto

Desde Bancolombia señalaron que este tipo de consumo se da, principalmente, por la facilidad de pago que ofrecen las plataformas digitales.

Un clic basta para autorizar un cobro, renovar una suscripción o pagar un servicio, sin que siempre exista una revisión consciente del gasto acumulado. El problema no es un pago aislado, sino la suma constante de muchos de ellos a lo largo del tiempo.

Apps, suscripciones e IA

Durante el año, las aplicaciones y servicios digitales concentraron buena parte de estos consumos recurrentes.

Bancolombia indica que las plataformas de transporte y domicilios, como Uber, DiDi o Rappi que resolvieron necesidades cotidianas, también incrementaron los egresos mensuales.

A esto se suma las compras pequeñas en comercio electrónico y dentro de tiendas como Mercado Libre y Amazon, así como el pago continuo de servicios de entretenimiento, plataformas de series, películas, música y membresías digitales encabezaron la lista, con un gasto anual que superó los $228.000 millones solo en contenido audiovisual.

Servicios de transporte y domicilios facilitaron la rutina diaria, pero elevaron los pagos mensuales. Foto: Getty Images

Otro rubro que tomó fuerza fue el de bienestar y actividad física moviendo más de $215.000 millones. Las tiendas de apps superaron los $150.000 millones, mientras que la música y el audio alcanzaron los $61.000 millones.

La novedad de 2025 estuvo en las herramientas de inteligencia artificial. Servicios como ChatGPT y otras plataformas similares registraron un consumo superior a los $22.000 millones en el país, reflejando cómo estas tecnologías pasaron de ser una curiosidad a un gasto recurrente para muchos usuarios.