The Game Awards 2025: a qué hora ver y cómo seguir la gala que premia a los mejores videojuegos del año

El mundo de los videojuegos ha ganado un protagonismo notable en los últimos años. Dejó de ser un pasatiempo reservado para unos pocos para convertirse en una de las industrias culturales y de entretenimiento más influyentes del mundo.

El avance de la tecnología ha sido uno de los motores más importantes detrás de este auge. Consolas cada vez más potentes, computadores más accesibles y, sobre todo, celulares con capacidades avanzadas han permitido que millones de personas jueguen sin necesidad de grandes inversiones.

Los avances tecnológicos han sido clave para impulsar la popularidad de los videojuegos. | Foto: Getty Images

En este contexto han surgido eventos que buscan resaltar el papel que cumplen los videojuegos en la actualidad. Uno de ellos son The Game Awards 2025, que se celebran este jueves 11 de diciembre a las 7:30 p. m. ET / 4:30 p. m. PT / 12:30 a. m. GMT.

El objetivo de esta gala es ofrecer un espacio que destaque el talento detrás de la industria: desarrolladores, artistas, compositores, actores de voz y todos los profesionales que hacen posible cada título.

Así serán los horarios para distintos países de acuerdo con El Clarín:

Estados Unidos: 4:30 p. m. (PT) // 7:30 p. m. (ET)

4:30 p. m. (PT) // 7:30 p. m. (ET) México, Costa Rica y El Salvador: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile: 9:30 p. m.

9:30 p. m. España: 1:30 a. m. del viernes 13 de diciembre.

Esta edición de The Game Awards se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida en vivo para todo el mundo a través de múltiples plataformas, como YouTube y Twitch.

Entre los títulos más destacados, Clair Obscur: Expedition 33 encabeza las nominaciones, marcando un récord histórico con la mayor cantidad de menciones en la ceremonia.

Otros juegos compiten por el prestigioso premio a ‘Juego del Año’, incluyendo secuelas muy esperadas, producciones independientes exitosas y sagas populares como:

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

La gala busca honrar el talento detrás de la industria de los videojuegos. | Foto: Getty Images