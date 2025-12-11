Suscribirse

Tecnología

The Game Awards 2025: a qué hora ver y cómo seguir la gala que premia a los mejores videojuegos del año

Debido al auge del sector, han surgido eventos que resaltan la importancia de los videojuegos, como The Game Awards, que se celebra anualmente.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
11 de diciembre de 2025, 5:30 p. m.
El evento se lleva a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles.
El evento se lleva a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles. | Foto: VCG via Getty Images

El mundo de los videojuegos ha ganado un protagonismo notable en los últimos años. Dejó de ser un pasatiempo reservado para unos pocos para convertirse en una de las industrias culturales y de entretenimiento más influyentes del mundo.

El avance de la tecnología ha sido uno de los motores más importantes detrás de este auge. Consolas cada vez más potentes, computadores más accesibles y, sobre todo, celulares con capacidades avanzadas han permitido que millones de personas jueguen sin necesidad de grandes inversiones.

Un universo digital usado por millones de menores, se convirtió en un espacio de denuncia frente al miedo que viven las familias inmigrantes.
Los avances tecnológicos han sido clave para impulsar la popularidad de los videojuegos. | Foto: Getty Images

En este contexto han surgido eventos que buscan resaltar el papel que cumplen los videojuegos en la actualidad. Uno de ellos son The Game Awards 2025, que se celebran este jueves 11 de diciembre a las 7:30 p. m. ET / 4:30 p. m. PT / 12:30 a. m. GMT.

Contexto: El temor de los creadores de videojuegos frente a la inteligencia artificial

El objetivo de esta gala es ofrecer un espacio que destaque el talento detrás de la industria: desarrolladores, artistas, compositores, actores de voz y todos los profesionales que hacen posible cada título.

Así serán los horarios para distintos países de acuerdo con El Clarín:

  • Estados Unidos: 4:30 p. m. (PT) // 7:30 p. m. (ET)
  • México, Costa Rica y El Salvador: 6:30 p. m.
  • Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 7:30 p. m.
  • Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 8:30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile: 9:30 p. m.
  • España: 1:30 a. m. del viernes 13 de diciembre.

Esta edición de The Game Awards se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida en vivo para todo el mundo a través de múltiples plataformas, como YouTube y Twitch.

🔴 THE GAME AWARDS 2025: Official 4K60FPS Livestream (Today - 7:30p ET / 4:30p PT / 12:30a GMT)

Entre los títulos más destacados, Clair Obscur: Expedition 33 encabeza las nominaciones, marcando un récord histórico con la mayor cantidad de menciones en la ceremonia.

Otros juegos compiten por el prestigioso premio a ‘Juego del Año’, incluyendo secuelas muy esperadas, producciones independientes exitosas y sagas populares como:

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II
La caída del consumo gamer juvenil obliga a replantear estrategias en la industria.
La gala busca honrar el talento detrás de la industria de los videojuegos. | Foto: Getty Images

La gala atrae la atención internacional y suele generar expectación más allá de los jugadores, impactando la cultura general del entretenimiento digital. Además de la entrega de premios, funciona como un punto de encuentro para fanáticos y creadores, donde suelen anticiparse anuncios importantes de nuevos juegos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Diciembre sorpresa: miles de beneficiarios del SSI recibirán dos cheques en EE. UU.

2. Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista abrió su corazón sobre parálisis facial que sufrió y destapó verdad: “Me tocó volver a hablar”

3. Congresista estadounidense confirma ultimátum de Trump a Petro y lo tilda de “drogadicto alcoholizado”

4. Las razones por la cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés

5. Crece el temor entre migrantes legales por las nuevas políticas de Tump: “Ser un residente legal en EE. UU. es ser un ciudadano de segunda”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VideojuegosEventosCelebración

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.