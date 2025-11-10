Suscribirse

El temor de los creadores de videojuegos frente a la inteligencia artificial

Recientemente, Electronic Arts se asoció con la startup Stability AI, mientras que Microsoft, fabricante de Xbox, desarrolla su propio modelo llamado Muse.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 11:19 p. m.
Los modelos de inteligencia artificial generativa capaces de crear personajes y universos virtuales ultrarrealistas podrían dar lugar a videojuegos mejores y más baratos en el futuro, pero esta tecnología emergente tiene en vilo a artistas y desarrolladores.

“La IA generativa se utiliza mucho más en el desarrollo de videojuegos comerciales de lo que la gente cree, pero se emplea de forma muy limitada”, como el doblaje, las ilustraciones o ayuda para la programación, afirmó Mike Cook, diseñador de videojuegos y profesor de informática en el King’s College de Londres.

El jugador del producto final no suele percibir estos usos de la IA, agregó.

Un estudio de la startup estadounidense Totally Human Media reveló que casi el 20% de los títulos disponibles este año a través de la plataforma de distribución Steam revelaron el uso de IA generativa durante su desarrollo.

Esto representa miles de juegos lanzados en los últimos años, incluyendo éxitos de venta como “Call of Duty: Black Ops 6” o el juego de simulación de vida “Inzoi”.

El crecimiento de la IA debería permitir a los estudios “fusionar varios roles laborales en uno, con la ayuda de estas herramientas”, declaró el consultor de IA Davy Chadwicj, quien predijo un “aumento del 30 al 40%” en la producción de los desarrolladores.

El progreso ha sido muy rápido. Las últimas herramientas son capaces de generar recursos 3D como personajes u objetos a partir de una simple indicación de texto, que luego pueden introducirse directamente en el mundo del juego.

“Antes, si querías crear un modelo 3D de alta calidad, tomaba dos semanas y 1.000 dólares”, indicó Ethan Hu, fundador de la startup con sede en California Meshy.ai, que afirma tener más de cinco millones de usuarios.

“Ahora cuesta un minuto y dos dólares”, agregó.

Los peligros de confiar ciegamente en la inteligencia artificial: datos en riesgo y errores graves.
Inteligencia artificial. | Foto: Getty Images

Mucho en juego

Los pesos pesados de la industria han abordado la IA generativa desde diferentes ángulos: Electronic Arts se asoció con la startup Stability AI, mientras que Microsoft, fabricante de Xbox, desarrolla su propio modelo llamado “Muse”.

Hay mucho en juego y las posibles recompensas son elevadas en la industria cultural más grande del mundo, con un valor de casi 190 millones de dólares en ingresos en 2025, según la empresa de datos Newzoo.

Los actores de la industria esperan que la nueva tecnología impulse la productividad y reduzca el coste y el tiempo necesarios para desarrollar un juego de alta calidad, según Tommy Thompson, fundador de la plataforma “AI and Games”.

Pero “hay mucho recelo y miedo” entre los trabajadores de un sector que ya ha atravesado varias oleadas de despidos en los últimos años, declaró un empleado de un estudio de videojuegos francés, bajo condición de anonimato.

Las herramientas “se supone que nos hacen más productivos, pero a la larga supondrían la pérdida de puestos de trabajo”, agregó.

Su propia experiencia con la IA en el desarrollo de videojuegos le ha demostrado que, en el modelado 3D, “los objetos producidos por este tipo de IA son extremadamente caóticos” y poco adecuados para su uso inmediato en el juego.

“Por el momento, francamente, es un obstáculo insalvable (...) se tarda tanto tiempo en arreglarlo como en hacerlo” desde cero, afirmó el desarrollador.

Estos temores han impedido que las grandes empresas del sector hagan alarde de su uso de la IA.

Contactadas por AFP, Microsoft, EA, Ubisoft y Quantic Dream se negaron a hacer comentarios.

Jugadores exigentes

Algunos miembros del sector ya temen que negarse a utilizar herramientas de IA generativa suponga, en la práctica, no poder competir.

“Tendremos que preguntarnos si las utilizaremos en nuestro próximo juego”, declaró el director de un estudio francés que se muestra “personalmente en contra” de los modelos de IA y que acaba de completar un proyecto de varios años “sin IA”.

La mayoría de los editores e inversores contactados por AFP afirmaron que el uso de la IA no era un factor determinante en sus decisiones de financiar un proyecto.

“Hay que tener cuidado al utilizar la IA”, afirmó Piotr Bajraszewski, director de desarrollo empresarial de 11 bit Studios en Polonia.

Los jugadores criticaron duramente el último proyecto de su estudio, “The Alters”, tras su lanzamiento en junio, por incluir texto generado por IA que no se había señalado previamente.

El estudio afirmó que el contenido era simplemente un texto provisional que se había olvidado, pero el incidente puso de relieve la importancia que algunos jugadores siguen otorgando al trabajo creativo humano.

Con información de AFP

