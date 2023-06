TikTok se echa para atrás y deshace un notable cambio en la ‘app’: así afectará a sus usuarios

- Foto: VCG via Getty Images

Después de haber impulsado una nueva función para su red social, ByteDance anunció que ha decidido retirar TikTok Now de la plataforma. Dicha función incorporaba una nueva característica que seguía la línea de BeReal al solicitarles a los usuarios, mediante una notificación diaria, que compartieran en el ese instante una imagen de lo que están haciendo.

Las alertas al estilo BeReal, con las que esta red social buscaba capturar la espontaneidad de los usuarios, llegaron a TikTok a mediados de septiembre del año pasado, tanto dentro de la app principal como en la independiente TikTok Now, según el mercado.

¿Qué es TikTok Now?

Se trata de una función que se integra a las opciones de creación para videos cortos que posee la red social y su mecánica se basa en invitar a los usuarios a realizar una publicación rápida que evidencie lo que están haciendo en un momento determinado del día.

Pero esta publicación debe ser creada utilizando la cámara frontal o trasera del teléfono; de esta manera, se puede compartir un ‘selfi’ o un video del lugar en donde se encuentra el dueño del perfil.

De hecho, también es posible usar ambas cámaras para generar una publicación que permita destacar al usuario y su entorno.

TikTok Now será retirado de la plataforma social. - Foto: Oficial de TikTok / Suministrada a Semana

El punto clave de esta función radica en que el usuario nunca tendrá conocimiento sobre el momento en que tendrá que generar dicha publicación, pues la app de TikTok generará una notificación en cualquier momento del día y en ese momento se tendrá que captar el video o la foto.

De manera que las personas contarán con pocos minutos para pensar en qué gesto harán y en el sitio en donde captarán el video o fotografía que se compartirá en la plataforma. En caso de que aparezca un elemento que al usuario no le guste, él no tendrá un recurso para modificar la publicación realizada con TikTok Now.

Gracias a esta mecánica, las personas terminarán compartiendo contenidos de forma más espontánea y mucho más naturales, al no contar con una edición previa a la publicación.

TikTok intentó que sus usuarios crearan contenidos más espontáneos. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Cómo se usa TikTok Now?

Ingresar a la app de TikTok.

Pulsar el ícono del rayo, el cual cuenta con la “Ahora” (Now en inglés).

En ese momento, el usuario comenzará a recibir las notificaciones diarias que le indican el momento para combatir una foto o video.

Cuando aparezca la notificación solo será necesario tocar el anuncio para iniciar con la grabación o captura de foto.

En caso de que aún no se publiquen contenidos con la función TikTok Now, la plataforma le mostrará un par de contenidos de otros usuarios y luego le dará la opción de crear su publicación.

Durante la creación de la publicación en pantalla se mostrarán las imágenes que captan dos cámaras del celular , junto a un temporizador para indicar que el usuario tiene tres minutos capturar el video o la foto.

Para tomar la foto solo se necesita pulsar botón de captura o se puede dejar pulsado para grabar un video.

Después de capturar el contenido, el usuario podrá seleccionar quiénes podrán verlo.

TikTok agrega un filtro en ‘sincronización familiar’

TikTok también ha incorporado una nueva herramienta de filtrado de contenido en Family Pairing o Sincronización Familiar, que permite buscar el contenido según los hashtags empleados y limitar su visualización en las pestañas ‘Para ti’ y ‘Siguiendo’.

Sincronización familiar permite a padres y tutores vincular sus cuentas personales a las de sus hijos menores y adolescentes para tener acceso a su configuración de privacidad, así como decidir cuánto tiempo pueden utilizar estos la aplicación, entre otras características.

Con esta herramienta, los usuarios pueden filtrar videos con palabras o hashtags que preferirían evitar ver en su feed ‘Para ti’ o ‘Siguiendo’.

TikTok incluye un filtro en sincronización familiar para limitar videos con 'hashtags' concretos en 'Para ti' y 'Siguiendo'. - Foto: Oficial de TikTok / Suministrada como cortesía

Ahora, ha incorporado esta herramienta en Sincronización Familiar, que les permite a los adultos limitar los contenidos que utilicen determinadas palabras o hashtags, a fin de “reducir la probabilidad de que sus hijos adolescentes vean contenido que pueden encontrar especialmente discordante”, tal y como ha indicado en una nota de prensa.

La plataforma ha comentado que, para “lograr un equilibrio entre permitir que las familias elijan la mejor experiencia para sus necesidades y al tiempo” garantizar el respeto a los derechos de los jóvenes a participar online, ha colaborado con el Family Online Safety Institute (Estados Unidos).

Con información de Europa Press