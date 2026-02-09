Ciencia

Tras aviso científico, autoridades comienzan a prepararse para el fenómeno que sucederá en unos meses por “06 m 23 s”

La previsión de un eclipse inusualmente largo ya activó reuniones de coordinación en varias regiones.

Redacción Tecnología
9 de febrero de 2026, 4:25 p. m.
Administraciones locales afinan planes ante la llegada de un fenómeno celeste excepcional.
Administraciones locales afinan planes ante la llegada de un fenómeno celeste excepcional. Foto: Getty Images/iStockphoto

La confirmación de un inusual evento astronómico previsto para los próximos meses ya comenzó a generar movimientos fuera del ámbito científico.

Tras difundirse los cálculos que anticipan una duración máxima de 6 minutos en su punto más destacado, distintas administraciones empezaron a coordinar medidas ante lo que se perfila como uno de los espectáculos celestes más relevantes de los últimos años.

La información difundida por la NASA detalla que se tratará de un eclipse solar total cuya franja de mayor duración se concentrará en una línea muy específica del planeta. Aunque no en todos los territorios se verá con la misma intensidad, el fenómeno despertará interés internacional y podría atraer a miles de personas hacia las zonas con mejores condiciones de observación.

Un evento excepcional que no se repetirá en décadas

Los mapas interactivos divulgados por agencias espaciales permiten conocer con precisión el recorrido de la sombra de la Luna sobre la superficie terrestre. Solo quienes se encuentren dentro de la franja central podrán experimentar la totalidad completa, mientras que en áreas cercanas la oscuridad será ligeramente más breve.

El punto teórico de mayor duración según la Nasa será: “En este caso, la mayor duración es de 06 m 23,2 s“, una cifra poco habitual en este tipo de fenómenos.

El mapa oficial ubica zonas específicas donde la oscuridad será completa.
Varias regiones del hemisferio norte quedarán dentro de la franja de totalidad. Foto: Leaflet | © OpenStreetMap

No obstante, especialistas recuerdan que desplazarse unos kilómetros dentro de la trayectoria no cambia drásticamente la experiencia visual. De hecho, insisten en que elegir un lugar con cielo despejado será mucho más determinante que ubicarse exactamente en el punto de máxima duración.

Entre los territorios donde podrá apreciarse en fase total —según la localización exacta— figuran:

  • Regiones del norte de Rusia
  • Zonas occidentales de Groenlandia
  • Islandia
  • Buena parte del norte de España
  • Áreas específicas de Portugal.
Científicos advierten y llaman a estos países a prepararse para un eclipse solar inédito que iluminará el cielo dentro de poco

Soria activa un plan especial ante la previsión de visitantes

En España, la provincia de Soria ya dio los primeros pasos organizativos. La Subdelegación del Gobierno reunió a representantes de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y varios ayuntamientos, junto con Guardia Civil, Policía Nacional, bomberos y Policía Local, para diseñar un dispositivo preventivo.

La fecha que concentra la mayor atención es el 12 de agosto de 2026, cuando la zona vivirá una fase de totalidad de alrededor de un minuto y medio en la capital soriana. Aunque la duración allí será inferior a la máxima mundial, se prevé una notable afluencia de visitantes atraídos por el fenómeno.

Las autoridades trabajan en planes de movilidad, control de accesos y coordinación de emergencias. También se estudian puntos habilitados para la observación y estrategias informativas para evitar aglomeraciones desordenadas.

Este operativo se enmarca dentro de un ciclo más amplio conocido como el “Trío de Eclipses” (2026-2027-2028), que incluirá otros dos eventos en los años siguientes y obligará a ajustar recursos en distintos horarios y contextos.

En la misma línea, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) señaló que esta fue la tercera reunión celebrada desde que el Consejo de Ministros creó la comisión específica en julio de 2025. A menos de seis meses del eclipse solar del 12 de agosto de 2026, ya se han puesto en marcha las juntas locales de seguridad en los municipios considerados más sensibles.

La Comisión Interministerial cuenta ahora con la participación activa de la FEMP y la FRMPCyL en la planificación del evento.
La presencia de la FEMP y la FRMPCyL refuerza la coordinación entre el Gobierno central y los municipios. Foto: femp - A.P.I.

Durante el encuentro se subrayó que la coordinación entre todas las administraciones será clave para garantizar una respuesta ordenada. Para ello, la Comisión Interministerial conformó cinco equipos de trabajo centrados en movilidad, protección civil y riesgos ambientales, impacto turístico, salud pública y divulgación científica.

Desde el ámbito institucional se insiste, además, en un mensaje clave: la observación debe realizarse únicamente con filtros solares homologados. Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar daños oculares irreversibles.

Noticias Destacadas