Tres señales claras de que alguien podría estar accediendo a la cámara de su PC o celular sin que lo sepa

La cámara del computador o del teléfono móvil se ha convertido en una herramienta cotidiana para trabajar, estudiar y comunicarse. Sin embargo, esos mismos recursos también pueden ser aprovechado por ciberdelincuentes para espiar a los usuarios sin su consentimiento y sin que lo noten.

Una de las amenazas digitales que más inquietud genera en la actualidad es el acceso indebido a la cámara de computadores y teléfonos inteligentes. Según la empresa de ciberseguridad ESET, este riesgo se ha intensificado en los últimos años como consecuencia del acelerado proceso de digitalización, que ha llevado a millones de personas a depender de dispositivos conectados para sus actividades diarias.

Cara oscura del hacker que usa la computadora portátil en el cuarto oscuro Foto: Getty Images/iStockphoto

En este contexto surge el llamado camfecting, una práctica que consiste en tomar el control remoto de la cámara de un dispositivo sin que su propietario lo note. Este tipo de ataque puede afectar a computadores, tablets, celulares y otros equipos con conexión a internet.

Para lograr estas intrusiones, los atacantes recurren a distintas estrategias y herramientas especializadas. Entre las más peligrosas se encuentran los troyanos de acceso remoto, conocidos como RAT, programas diseñados para infiltrarse silenciosamente en los sistemas y otorgar control total del dispositivo a terceros.

Este tipo de malware puede activar la cámara sin encender el indicador luminoso, grabar imágenes o videos de forma clandestina y, además, registrar las pulsaciones del teclado. A través de estas acciones, los delincuentes pueden obtener información sensible como datos personales, contraseñas e incluso credenciales bancarias, aumentando de manera significativa el riesgo.

Señales de que alguien podría estar espiándolo

Existen indicios claros que pueden alertar a los usuarios sobre un posible acceso indebido a la cámara de sus dispositivos. Uno de los avisos más frecuentes es el encendido repentino de la luz indicadora de la cámara sin que se haya abierto ninguna aplicación que la requiera.

Ser visto a través de la cámara de los dispositivos no esta lejos de la realidad. Foto: Getty Images

Este comportamiento puede sugerir un control remoto del equipo, ya que, en muchos dispositivos, el indicador luminoso se activa cada vez que la cámara entra en funcionamiento. Aunque algunos programas maliciosos logran ocultar esta señal, su aparición inesperada sigue siendo un motivo de alerta.

Otro síntoma relevante es la presencia de archivos desconocidos dentro del sistema, como videos o imágenes que el usuario no recuerda haber creado. Estos rastros pueden quedar almacenados tras una grabación no autorizada.

Además, la instalación de aplicaciones extrañas o poco familiares también puede indicar la existencia de software malicioso que opera de forma encubierta. Por ello, es importante revisar periódicamente los programas instalados y llevar a cabo análisis con herramientas de seguridad confiables, lo que resulta clave para detectar y eliminar este tipo de amenazas.