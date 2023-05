Truco de WhatsApp para averiguar si su pareja lo tiene guardado como contacto

Con el paso de los años y el avance tecnológico, WhatsApp ha logrado convertirse en la principal herramienta de comunicación para millones de personas en el mundo, debido a que el servicio cuenta con varias funcionalidades que hacen posible entrar en contacto con alguien de forma rápida y efectiva. Adicional a ello, la aplicación ha ido desarrollando distintas funciones para que su servicio sea cada vez más óptimo para los usuarios que deciden utilizarla.

Ahora bien, en la aplicación, el usuario puede registrar de manera sencilla las personas que le escriben para tenerlo, así tenerlo en su lista de contacto, sin embargo, existen parejas que, por lo contrario, no registran el número de la otra persona para que esta no pueda observar absolutamente nada de su contenido, lo cual genera incertidumbre e integra. Para resolver esta inquietud, el portal web Depor reveló un truco sencillo y fácil de hacer para conocer si su pareja tiene registrado o no el número telefónico. Cabe mencionar que no es necesario descargar una aplicación adicional para realizar este procedimiento, solamente se debe hacer desde la misma aplicación de WhastApp.

Así se puede saber si su pareja lo tiene registrado en WhatsApp

En primer lugar, se debe abrir la aplicación WhatsApp y luego ingresar a “Lista de difusión”.

Justo ahí, deberá crear una nueva lista de difusión y seleccionar el nombre de la pareja.

Una vez hecho esto, se creará un chat completamente distinto.

Para llevar a cabo este truco no es necesario descargar otras aplicaciones y está disponible en todos los dispositivos móviles. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Para comprobar si la tiene registrada o no, solo deberá enviar un mensaje.

En caso de que ese mensaje solo se haya quedado en “Enviado”, eso quiere decir que no lo tiene agregado y no le llegará el mensaje.

Pero si la notificación es “Entregado”, significa que efectivamente lo tiene en su listado de contactos.

¿Cómo descubrir si alguien mira sus chats de WhatsApp desde otro teléfono?

Es importante destacar que actualmente WhatsApp permite que el usuario vincule su cuenta en varios equipos de manera simultánea, esto hace posible que se pueda chatear desde un equipo sin la necesidad de tener el celular cerca.

Sin embargo, esta funcionalidad se ha convertido en un arma de doble filo, pues el dejar la sesión abierta en un dispositivo representa un descuido por parte del usuario, debido a que otra persona podría revisar sus chats con plena libertad.

No obstante, WhatsApp cuenta con un recurso que también ayuda a detectar y expulsar a posibles intrusos que estén husmeando en los chats del usuario.

Para ello, es necesario ejecutar los siguientes pasos:

Ingresar a WhatsApp.

Acceder a los ajustes de la aplicación pulsando el menú de tres puntos verticales que está en la parte superior derecha de la pantalla.

Seleccionar la opción “dispositivos vinculados”.

Los usuarios de WhatsApp descuidados corren el riesgo de que sus cuentas sean invadidas otros - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Revisar en pantalla el listado de dispositivos que están conectados con la cuenta del usuario.

Cerrar sección en caso de encontrar que la cuenta está conectada con dispositivo desconocido.

Una vez finalizado este proceso se habrá expulsado a los intrusos que están empleando la cuenta de WhatsApp del usuario de forma paralela y sin que este lo sepa.

Tips para evitar que roben su cuenta de WhatsApp

Para acudir a esta herramienta es necesario acceder al menú de ajustes de la app, posteriormente seleccionar la opción ‘Cuenta’ y luego habrá que ir a ‘verificación de dos pasos’.

Al realizar ese proceso en pantalla aparecerá una opción que permite habilitar dicha función. Después de activarla, la plataforma solicitará que el usuario crear y confirme un código PIN único el cual será solicitado cada vez que se desee acceder a la cuenta desde otro dispositivo.

No obstante, de manera aleatoria la app solicitará dicha clave numérica cuando el usuario abra la aplicación desde su teléfono.

La autenticación en dos pasos es un recurso de WhatsApp para impedir el robo de cuentas. - Foto: Semana - Foto: Semana

Es importante tener presente que el PIN es un código diferente al número de seis dígitos que llega vía mensaje, SMS o llamada, cuando se desea emplear WhatsApp en otro smartphone. Por lo tanto, el usuario tendrá que ingresar los ambos códigos cuando intente usar su perfil de WhatsApp en otro teléfono inteligente.

De manera que la verificación de dos pasos permite brindar una capa de seguridad extra a una cuenta de WhatsApp, en caso de que un tercero malintencionado intente acceder a la cuenta del usuario desde un smartphone diferente al del dueño.

Gracias a que el sistema siempre solicitará PIN como medida para comprobar la identidad del dueño del perfil, un cibercriminal no tendrá la oportunidad de invadir la cuenta de su víctima pese a que haya logrado conocer el código de seguridad que WhatsApp envía como mensaje de texto.