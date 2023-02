- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Truco para que Netflix no elimine las cuentas compartidas

En los últimos días, Netflix dio a conocer una serie de precisiones sobre sus nuevas políticas en el uso de cuentas compartidas, manifestando que bloqueará aquellas que no registren actividad pasados los 31 días de la última conexión en dicho lugar.

“El uso compartido generalizado de cuentas de hoy (más de 100 millones de hogares) socava nuestra capacidad a largo plazo para invertir y mejorar Netflix, así como para construir nuestro negocio”, manifestó Netflix a través de un comunicado.

Cabe mencionar que hace varios meses, la plataforma de contenidos vía streaming había revelado su interés de implementar un cambio en el uso de las cuentas compartidas, ya que la marca necesita contener la fuga de dinero que sufre debido a esa práctica.

Netflix es uno de los servicios streaming más usados en el mundo. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por ello, inicialmente limitaría los perfiles de usuarios que no convivan en el mismo hogar, dado que es habitual que algunos de ellos compartan su cuenta con amigos ajenos al núcleo familiar.

Asimismo, Netflix indica que el método para detectar cuentas compartidas la plataforma pretende asegurarse que las cuentas tengan una conexión al WiFi del hogar, es por eso que, utilizarán direcciones IP, historial de la cuenta para comprobar toda la información.

La compañía ha determinado que este registro se deberá hacer al menos una vez cada 31 días desde la ubicación principal del suscriptor de la plataforma. En caso contrario, sugiere que bloqueará la cuenta que no haya tenido esta actividad con esta conexión.

¿Cómo evitar que Netflix no elimine las cuentas compartidas?

Cuando el dispositivo que se utiliza para ver Netflix esté conectado al internet del hogar, Netflix no llevará a cabo ninguna verificación. No obstante, cuando no se está asociado, la mejor opción es desactivar la verificación a través del teléfono, es decir, que cada 31 días el usuario tendrá que conectarse a la red oficial del hogar en el que esté hecha la suscripción.

Netflix - Foto: AFP

Así busca Netflix cautivar al público infantil

El pasado 31 de enero, Netflix indicó que lanzó -a nivel global- la nueva función ‘Caja misteriosa’, con la que ofrecerá un espacio “seguro y divertido” para que los menores descubran nuevas películas o series dentro de la plataforma.

En ese sentido, la compañía dispuso de distintas opciones para recomendar contenido a los usuarios dentro de la propia aplicación, como las listas de sugerencias con ‘Tendencias ahora’ o ‘Las 10 películas más populares hoy’. Sin embargo, ha puesto en marcha una función específica para recomendar contenido de interés para los menores.

Dicho lo anterior y destacando lo que anunció el mismo Netflix en una entrada de su blog, hizo el lanzamiento de la ‘Caja misteriosa’, una nueva herramienta que funciona de forma parecida a la función de reproducción aleatoria, pero que solo se encuentra dentro de los perfiles infantiles.

Netflix lanza diferentes actualizaciones para mejorar la experiencia de los usuarios. - Foto: AP

Así, todo lo que recomienda la ‘Caja misteriosa’ es contenido infantil con opciones que cambian a diario y que están escogidas de entre el amplio catálogo de contenidos para menores con el que cuenta Netflix.

Con esta función, la plataforma de ‘streaming’ estadounidense pretende crear una experiencia “amena y personalizada” para “conectar a los más pequeños con las historias que conforman su mundo”, tal y como ha desarrollado Netflix.

Para acceder a la ‘Caja misteriosa’ bastará con buscarla entre la fila ‘Favoritos’, situada en la parte superior de la página en los perfiles infantiles. Una vez ubicada, simplemente se ha de pasar con el cursor por encima de la caja para descubrir la propuesta ‘Nueva para ti’.

Su diseño, además de ser brillante y llamativo, se centra en un dibujo de los personajes para que los niños “conecten de forma más fácil e imaginativa” con los protagonistas de las series y películas, tal y como ha explicado el director de Innovación de Productos, TJ Marston.

Esta función fue anunciada el pasado mes de mayo de 2022. Sin embargo, es ahora cuando está disponible para todos los usuarios con dispositivos Android a nivel global.

*Con información de Europa Press.