Trucos y señales claves para determinar si su mejor amigo lo bloqueó de Instagram

Las redes sociales, constantemente se actualizan para brindarles experiencias agradables a sus usuarios, Instagram no es la excepción, pues una de sus funciones más usada es bloquear a alguien para evitar todo tipo de contacto como me gusta, comentarios, ni visitas a su perfil.

Tenga en cuenta que antes de bloquear un perfil debe conocer en detalle qué ocurre, y si considera conveniente hacerlo o no. En primer lugar, recuerde que son varias las acciones que tendrá restringidas, cuando usted bloquee a alguien de sus contactos de Instagram, no podrá acceder a su contenido como post, reels, videos, stories o simplemente no va a encontrar su cuenta en el buscador. Además, queda eliminada cualquier tipo de comunicación, como mensajes o comentarios.

Instagram realizó cambios en su app para móviles que mejorarían la experiencia de sus usuarios. - Foto: Getty Images

Es fácil detectar que usted ha sido bloqueado por algún seguidor, amigo, familiar o compañero, de repente, notará que esta persona ha dejado de ver sus historias, su perfil y ya no interactúa con su contenido. Tenga presente que Instagram no le va a notificar si alguien lo bloquea, usted debe encontrar la forma de descubrirlo, y para eso, le contamos algunos trucos.

Incapacidad para acceder al perfil: Cuando ha sido bloqueado por un usuario, acceder a su perfil es casi imposible. Para verificar puede hacerlo desde la lupa de búsqueda, si al ingresar le aparece un mensaje ‘Página no disponible’, es una señal para comprobar que fue bloqueado.

Contenido inaccesible: Cuando usted intenta ver el contenido que ha compartido el perfil, en sus historias, reels, videos o post y no le es posible.

Confirmación por búsqueda de Google: Para verificar el bloqueo, puede hacer una búsqueda en Google con el nombre de usuario o el nombre de la persona, sin iniciar sesión de la red social; si le aparece el perfil en los resultados, significa que lo han bloqueado.

Cero contacto: Si usted intenta enviar un mensaje directo, hacer un comentario o dar un like, probablemente le hayan bloqueado este permiso.

Dicho lo anterior, si, por el contrario, usted puede acceder al perfil de la persona, pero no puede visualizar sus historias o su muro, significa que le han silenciado el contenido, más no lo han bloqueado directamente, por lo cual, seguirá teniendo acceso al perfil y a cierto contenido.

Razones para bloquear a un usuario en Instagram

A media de la tecnología avanza, las redes sociales se actualizan y ofrecen mejores funciones para sus usuarios, sin embargo, estas también están disponibles para todo el mundo, lo que pone en desventaja la seguridad y privacidad de datos personales; por esta razón, se prestan para muchos actos maliciosos, y la mejor medida es bloquear todo aquello que no sea de nuestro agrado.

Acoso: Si usted siente que su perfil está siendo utilizado para atacar su intimidad, es un escenario válido para denunciar y restringir el acceso a su contenido.

Spam: Hay perfiles creados para hacer actos ilícitos o de publicidad sin el consentimiento de la persona, antes esta situación tomé medidas para preservar la seguridad de su perfil.

Intromisión: Si una cuenta de una persona que usted no conoce accede a sus fotos o a sus historias de forma atrevida, lo mejor es que ponga límites ante esta situación.

¿Cómo bloquear a alguien de Instagram?

Muchas veces recibimos comentarios ofensivos o simplemente contenido que no es de nuestro interés, para esto, la solución está en bloquear a ese contacto que le incomoda. En ocasiones, no tenemos la información suficiente para hacerlo de forma correcta, aquí le contamos el paso a paso para terminar con ese perfil que lo persigue.

Lo primero, es ingresar al perfil que desea bloquear; esto lo puede hacer desde el buscador, desde sus seguidores o mensajes privados.

Una vez allí, acceda al menú principal desde los tres puntos ubicados en la parte superior derecha.

Se desplegará una serie de opciones: silenciar, restringir, denunciar, compartir, y por supuesto, bloquear.