Usuarios de Apple, atentos a decisión que tomó la compañía; varios modelos fueron declarados como obsoletos, ¿qué significa eso?

Mientras Apple sigue lanzando al mercado nuevos modelos de sus productos, hay otros que van quedando en el olvido y que la compañía comienza a considerar como obsoletos, por lo que deja de prestarles servicio técnico, obligando a sus usuarios a renovar sus dispositivos por unos más recientes.

Ahora, el turno ha sido para varios de los Apple Watch, los relojes inteligentes de la marca de la manzana, que dejarán de recibir servicio especializado en las tiendas oficiales de Apple.

Y es que su aparición en 2015 modificó, en cierta manera, la forma de comunicarse, pues este dispositivo permitía operar el celular desde la muñeca y sin necesidad que tener que sacarlo del bolsillo, por lo que es uno de los productos más queridos por los seguidores de la compañía de Cupertino.

Después de 7 años, algunos modelos son declarados obsoletos por la compañía. - Foto: Cortesía iShop

Sin embargo, y más allá de su éxito, ha llegado el momento para que varios de los modelos de este dispositivo den un paso al costado, pues dentro de las políticas de la compañía, todo aparato que cumpla más de 7 años en el mercado pasa a ser considerado como obsoleto, cerrándole las puertas a cualquier opción de soporte técnico en sus tiendas.

De esta manera, quienes tengan estos modelos, tendrán que pensar en llevarlos a tiendas no certificadas o buscar la forma de comprar uno más actualizado.

Los modelos que Apple ha declarado como obsoletos son:

Apple Watch de 1ª generación, de 38 mm.

Apple Watch de 1ª generación, de 42 mm.

Apple Watch Series 2 de 38 mm en aluminio.

Apple Watch Series 2 de 42 mm en aluminio.

Algunos expertos y seguidores de la marca, recomiendan evitar que se dañen y que, por ejemplo, la pantalla sufra consecuencias, pues no es muy fácil encontrar quienes acepten el trabajo de cambiarla, todo lo contrario a lo que ocurre con los diferentes modelos de iPhone.

Cabe señalar que no es lo mismo que un dispositivo sea declarado obsoleto a que ya no reciba más actualizaciones; en este último caso los aparatos pueden seguir recibiendo ayuda técnica en las tiendas oficiales de la manzana. Es el caso del Apple Watch Series 3, el cual ya no podrá actualizarse, pero sí podrá ser reparado por el servicio de los de Cupertino.

Los primeros Apple Watch aparecieron en 2015 y estaban enfocados en mejorar la salud de las personas. - Foto: Apple press room

Apple lanza una función para que el iPhone “hable” con la voz de su dueño, así opera esta novedad

Las herramientas y funciones de accesibilidad de Apple incluirán con iOS 17 novedades para las personas que no pueden hablar o están en riesgo de perder el habla, quienes podrán usar un dispositivo iPhone o iPad para expresarse con Live Speech y mediante la creación de una voz personalizada.

La nueva herramienta ‘Live Speech’ se dirige a las personas que no pueden hablar para que puedan comunicarse durante las llamadas y videollamadas con ayuda del teclado del iPhone o del iPad. Para ello, podrán escribir lo que quieran decir y este texto se reproducirá en voz alta posteriormente, para mantener la conversación.

‘Live Speech’ también permitirá guardar frases que el usuario utilice de forma habitual para responder más rápido, como informa la compañía tecnológica en su blog oficial. También puede utilizarse en conversaciones en persona.

Las tiendas oficiales no seguirán entregando soporte técnico a esos modelos. - Foto: Apple press room

Junto a esta herramienta, Apple también ha anunciado ‘Personal Voice’, con la que aquellas personas que estén perdiendo la capacidad de hablar puedan recrear su voz a partir de un entrenamiento breve, para que funcione de forma conjunta con ‘Live Speech’.

Para ello, deberán leer conjunto al azar de propuesta de texto para grabar 15 minutos de audio con su voz en iPhone o iPad. A partir de esta información, el modelo de aprendizaje automático del dispositivo recreará su voz en las llamadas.

Las novedades en accesibilidad se extienden a las herramientas para las personas con discapacidades cognitivas. Para ellas, Apple ha anunciado ‘Assistive Access’, que personaliza algunas de las ‘apps’ de la compañía para ofrecer una interfaz de usuario simplificada, con iconos y textos grandes.

La finalidad de ‘Assistive Access’ es personalizar la experiencia de iPhone y FaceTime, y para ello incluye opciones de configuración para los colaboradores de confianza. También se puede optar por un diseño más visual basado en cuadrículas para la pantalla de inicio y las aplicaciones, u otro en filas, en el que se destaca el texto.

Los usuarios con discapacidades visuales también tendrán una novedad en la lupa, una nueva función ‘Apuntar y hablar’, que utiliza el escáner LiDAR, la cámara y el aprendizaje automático del dispositivo para explicarle al usuario las etiquetas de texto que muestra el objeto que tiene delante y pueda interactuar con él.