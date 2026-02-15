Tecnología

Usuarios podrán borrar imágenes íntimas e información sensible de la web con nueva función de Google: así funciona la herramienta

La herramienta pretende ayudar a detener la propagación de imágenes explicitas no consensuadas por internet.

15 de febrero de 2026, 8:50 a. m.
La herramienta permite proteger datos privados de las búsquedas de la web.
La herramienta permite proteger datos privados de las búsquedas de la web. Foto: Getty Images

La empresa Google anunció que está actualizando los sistemas de privacidad, para que los usuarios puedan eliminar información confidencial de sus resultados de búsqueda. Dentro de los próximos días, la actualización hará su debut en Estados Unidos, pero en el futuro, los demás países podrán acceder a estos beneficios.

De acuerdo con los detalles de la iniciativa, la herramienta de Google “Resultados sobre mí” va a ser modificada, con el fin de que las personas puedan pedir que se borren datos como la licencia de conducción, el pasaporte o el número del Seguro Social que se guardan en la Nube de la gigante de tecnología. Desde el pasado 10 de febrero, este tipo de información estará protegida por “encriptación avanzada”, en cuanto los usuarios hagan uso de la herramienta.


La gigante de tecnología está aplicando la herramienta en Estados Unidos. Foto: Getty Images

Para acceder a la nueva opción, los estadounidenses deben hacer clic en su foto de perfil de Google en la aplicación móvil. En el menú de opciones, eligen 'Resultados sobre ti’, luego siguen los pasos para agregar la información que desean proteger, como números de identificación.

Otro tipo de datos que se podrán eliminar de los resultados de búsqueda son las fotos explícitas o censuradas no consensuadas que se hayan difundido de algunas personas por internet.

Así es como los usuarios pueden agregar la información que desean proteger de las búsquedas de Google. Foto: Google

Para hacerlo, los usuarios deben hacer clic en los tres puntos que aparecen en la imagen cuando esta se busca por Google. Luego, seleccionan la opción ‘eliminar resultados’, en la lista que se despliega, los usuarios deben elegir ‘muestra una imagen sexual mía’. De esta manera, la foto queda protegida y no aparecerá más en internet.

El método infalible para enviar archivos grandes por WhatsApp sin perder calidad ni complicaciones

El proceso de la solicitud será notificado al correo de las personas, para que estos verifiquen que la compañía tecnológica atendió a sus necesidades.


Las personas pueden hacer la solicitud para que Google encripte datos sensibles. Foto: NurPhoto via Getty Images

Los ejecutivos de Google determinaron que la actualización de esta herramienta hace parte de un programa para ayudar a detener la propagación de fotos explícitas difundidas sin la autorización correspondiente del individuo. No obstante, recuerdan que la protección de la imagen no eliminará por completo el archivo de la web, más si esta ha sido compartida masivamente desde diferentes cuentas y dispositivos.

“Entendemos que eliminar contenido existente es solo una parte de la solución“, dijo Phoebe Wong, gerente de productos de Google, en declaraciones que fueron recopiladas por el medio estadounidense The Sun US. “Para mayor protección, el nuevo proceso le permite optar por medidas de seguridad que filtrarán de forma proactiva cualquier resultado explícito adicional que pueda aparecer en búsquedas similares”.

