WhatsApp: ¿cómo tener conversaciones secretas en la app?

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería instantánea más usadas en todo el mundo, de hecho cuenta con más de 2.000 usuarios en todo el planeta. Desde que se conocieron los nuevos términos y condiciones de la plataforma causó inseguridad en los usuarios por el uso de sus datos.

Por ello, WhatsApp empezó a implementar diferentes estrategias y herramientas para otorgar más tranquildad a los usuarios en cuento a su información. En ese sentido, se conocieron los mensajes que desaparecen después de cierto tiempo.

La ventaja de estos mensajes es que no son guardados por WhatsApp, por lo que no queda registro de ello y de esta forma se asegura al usuario que la compañía no puede acceder a dicha información.

Estos mensajes secretos o mensajes temporales pueden enviarse en conversaciones personales o conversaciones grupales.

¿Cómo activar estos mensajes?

Primero las personas deben asegurarse de tener la aplicación actualizada.

Luego de esto , se debe entrar al chat o grupo en el que la persona quiera tener una conversación secreta y entrar al perfil del contacto o grupo.

Hacer clic en los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla.

Activar la función mensajes temporales y elegir el tiempo que se quiere para que los mensajes desaparezcan

Una vez hecho los pasos, las personas podrán tener conversaciones secretas con quien hayan decidido. No obstante, es preciso dejar en claro que los mensajes que se han enviado o recibido antes de haber activado la función no se borrarán.

El nuevo truco para crear un grupo

WhatsApp está implementando una nueva herramienta que sirve para crear un grupo de chat con un determinado contacto directamente desde su propio perfil, a modo de atajo, en dispositivos Android.

Según publicó WABetaInfo, algunos probadores beta ya tuvieron la oportunidad de acceder a este acceso directo en la versión beta de WhatsApp para Android 2.22.9.13. Ahora, esta herramienta se ha lanzado a más usuarios a través del Programa Beta de Google Play en la versión actualizada de esta, 2.22.10.4, para Android.

La aplicación agregó un acceso directo llamado ‘Crear grupo’ en la sección ‘Información de contacto’, como se advierte en una captura de pantalla compartida por el portal citado, opción que solo es visible cuando el usuario ya tiene un grupo en común con dicho contacto.

Actualmente, la aplicación ofrece diferentes opciones desde este apartado, ya sea para bloquear o reportar a estos contactos. También se pueden silenciar sus notificaciones y personalizarlas.

Con este atajo, una vez pulse sobre el acceso directo, WhatsApp seleccionará automáticamente el contacto para agregarlo a un nuevo grupo, ya que este no se creará de manera inmediata. Esto sucede porque, al elegir la opción, la aplicación ofrecerá al usuario la oportunidad de añadir más participantes a un chat grupal antes de crearlo.

¿WhatsApp Business cobrará por sus servicios?

De acuerdo con el portal WABeta Info, medio especializado en los cambios dentro de la aplicación, la plataforma tiene entre sus nuevas propuestas un plan de cobro para los usuarios de esta modalidad.

En ese sentido, la razón del cobro sería la adición de algunas funcionalidades, como lo es agregas más perfiles a un chat, logrando así que el vendedor pueda hablar con varios clientes al mismo tiempo.

De igual manera, se plantea añadir un link embebido del ‘Marketplace de Facebook’, para así brindar mayor seguridad y evitar que el dueño de un negocio deba hacer un doble catálogo para ambas redes sociales.

No obstante, hasta el momento la plataforma, propiedad de Meta no ha hecho un pronunciamiento oficial del tema, por lo que no se sabe desde cuándo comenzaría a regir.