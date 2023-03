WhatsApp: esto significa el número 6929 que muchos adultos utilizan en la app

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas hoy en día, por ello, existen también muchas dudas acerca de las funciones, errores y herramientas de la app.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más descargada en Occidente; a través de ella se pueden enviar fotografías, textos, audios, videos y archivos, lo que la convierte una herramienta muy versátil y útil, no solo en el campo personal, sino en el entorno laboral.

Con los nuevos canales de comunicación hay nuevos códigos. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Desde que apareció la mensajería instantánea se han venido introduciendo diferentes formas para comunicarse, como el uso de los emojis, los stickers o los populares memes.

La idea de utilizar estos elementos es darle más fuerza al mensaje o, por qué no, decir algo con un símbolo que sea capaz de expresar lo que las personas se reservan.

En este mismo sentido, las diferentes generaciones han venido integrando otras formas de lenguaje a sus conversaciones, a veces con el fin de encriptar los mensajes y de mantener en secreto sus sentimientos, razón por la que idean formas muy particulares de expresar algo.

Esta es la razón por la que, en ocasiones, recurren a mensajes tan confusos como un número de varios dígitos, al cual previamente le han asignado un significado particular.

En consecuencia a lo anterior, actualmente una de las incógnitas más sonadas y la cual inquieta a muchos de sus usuarios es el número 6929, que utilizan algunas personas por medio de esta plataforma de chat.

Recientemente, este número se ha convertido en moda y tendencia dentro de los diferentes chats de la plataforma de comunicación de Meta. Ya que amigos, familiares y casi todas las personas lo están usando dentro de su cotidianidad.

Ahora bien, esta combinación de números significa, en el argot del mundo digital, “Thank you, goodbye” (Gracias. Adiós), por lo que suele ponerse al final de una conversación en donde se quiere demostrar cordialidad. Entonces, si el usuario quiere finalizar una charla, en vez de escribir todo un mensaje de despedida, simplemente acude a escribir ese código ya comúnmente conocido.

Sin embargo, existen más números y códigos empleados por los usuarios de WhatsApp.

¿Qué le quieren decir si le llega a WhatsApp un mensaje con el número 748?

Ahora, la tendencia entre los jóvenes es usar números para decirse algo sin que otras personas se enteren, razón por la que no debe extrañar que en algún momento llegue un mensaje de texto con el número 748.

El significado puede variar según el contexto, pero realmente lo puede sorprender. Según diferentes portales, el significado de este número no es otro que ‘vete al infierno’, frase que puede ser tomada como un insulto, como una frase para expresar sorpresa o en respuesta a una persona con la que se ha tenido un disgusto.

WhatsApp es la app de chat más descargada en el mundo. - Foto: NurPhoto via Getty Images

En teoría, el 7 significa ‘Vete’, el 4 a ‘al’ y el 8 a ‘infierno’, y también se puede utilizar en inglés: ‘Go to the hell’. Pero este no es el único número al que le han asignado un significado en particular; también está el 1437, donde el 1 significaba ‘I’, el 4 ‘Love, el ‘3′ ‘You’ y el 7 ‘Forever’.

Si le envían un 831, el cariño también es expreso, pero no para siempre, pues significa ‘te quiero mucho’.