Si tiene alguna de estas aplicaciones, WhatsApp podría eliminar su cuenta

La plataforma anunció que no tolerará que los internautas estén utilizando versiones modificadas.

WhatsApp se ha convertido en la principal herramienta de comunicación entre las personas que cuenta con un dispositivo móvil, debido a que la app desarrollada por Meta cada vez cuenta con más funciones para dicho fin, como las llamadas o videollamadas.

A pesar de que existen varias herramientas, algunos usurarios no quedan satisfechos, motivo por el cual acuden a mods o apps no oficiales de la plataforma, para así contar con más funciones que les permita personalizar diferentes características que están presentes en la versión oficial.

No obstante, Meta anunció que borrará de forma definitiva las cuentas que utilicen softwares no autorizadas por la compañía. De acuerdo con el comunicado, no tolerarán que los internautas estén utilizando las versiones modificadas.

“Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva”, precisa la compañía en su página oficial.

Aplicaciones que podrían cerrar de forma definitiva la cuenta de WhatsApp

A pesar de que Meta no hace referencia a las aplicaciones, estas son las apps desarrolladas por tercer y que son las más utilizadas por los usuarios:

WhatsApp Plus.

GB WhatsApp.

Aero WhatsApp.

WhatsApp Gold.

You WhatsApp.

Según el gigante tecnológico, la suspensión en primera instancia será temporal, es decir, 24 horas. Durante ese periodo, no se podrá mantener ni ver conversaciones. En caso de seguir utilizando las aplicaciones de terceros, Meta puede cerrar la cuenta de forma definitiva.

¿Qué hacer si WhatsApp bloqueó una cuenta por usar WhatsApp Plus?

En primer lugar, hay que desinstalar WhatsApp Plus del teléfono.

Ingresar a Google Play Store para descargar e instalar la aplicación oficial de WhatsApp.

Ir a apartado de ‘ajustes’ o ‘configuración’ del teléfono y luego acceder a la opción de ‘Aplicaciones’.

Buscar a WhatsApp en el listado y luego eliminar el caché de la app.

Iniciar sesión de nuevo en la aplicación de mensajería instantánea.

Al ejecutar este proceso, el usuario podría recuperar el acceso de su cuenta de WhatsApp, para así volver a chatear con sus contactos y sin haber esperado las 24 horas que duraba el bloqueo.

¿Cómo evitar que WhatsApp se cierre solo?

Cuando la aplicación comienza a cerrarse por si sola y de forma inesperada, puede provocar la caída de un negocio, la perdida de un cliente o simplemente, quedarse a la mitad de una conversación interesante.

La aplicación puede presentar esta falla debido a varias circunstancias. La más común es cuando el dispositivo en el que se encuentra instalada tiene problemas de memoria y almacenamiento, lo que puede llevar a que la app se cierre de forma inesperada.

Otra de las causas tiene que ver con la actualización de la herramienta; aquí hay que dirigirse a la tienda de aplicaciones que maneje su sistema operativo y verificar que usted ya dispone de la versión más reciente de WhatsApp; si no lo ha hecho, solo bastará con actualizarla.

Los problemas de red también pueden afectar el funcionamiento de la aplicación, por lo que habrá que corroborar que su plan de datos esté funcionando adecuadamente, al igual que su conexión a WiFi.

También deberá tener en cuenta que la aplicación ha dejado de actualizarse en ciertos dispositivos móviles, por lo que las nuevas versiones de esta plataforma no marcharán bien si usted tiene un teléfono que no es compatible con los nuevos requerimientos.

Para evitar que la aplicación se cierre sola se podrán utilizar las siguientes alternativas:

1. Reiniciar el dispositivo.

2. Liberar espacio de almacenamiento. Borre memoria, caché y aplicaciones que no use.

3. Cerciórese que la aplicación esté actualizada y que en su teléfono se haya instalado de forma correcta.

4. Verifique que su conexión sea estable y que el WiFi esté funcionado. En ocasiones deberá reiniciar el modem.

5. Desinstale y reinstale la aplicación, en ocasiones esto funciona y repara fallos en instalaciones previas.