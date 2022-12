WhatsApp Plus: así puede descargar la última versión en Android

WhatsApp ha logrado convertirse en la aplicación de mensajería instantánea más importante para millones de personas en el mundo, gracias a las diferentes funciones que la plataforma ofrece. Los usuarios puede contactarse con sus contactos de manera sencilla y efectiva.

Asimismo, la herramienta de comunicación ha procurado actualizar opciones e incorporar nuevas herramientas. No obstante, para algunas personas el servicio aún no brinda todas las funciones que ellos desean y por ello suelen acudir a los mods o apps no oficiales.

La razón de esta decisión se debe a que las aplicaciones creadas por terceros cuentan con funciones que brindan más opciones para controlar o personalizar diferentes características que están presentes en la aplicación de mensajería instantánea.

En ese orden de ideas, los servicios no oficiales como WhatsApp Plus son muy populares entre los usuarios de dispositivos móviles, especialmente los que cuenta con un sistema operativo Android.

Sin embargo, este servicio también se actualiza constantemente, razón por la cual lo más recomendado es que sus usuarios descarguen continuamente su última versión, esto con el propósito de acceder a nuevas características y evitar un posible bloqueo.

¿Cómo descargar e instalar WhatsApp Plus?

Cabe mencionar que para lograr la instalación de esta aplicación no oficial, es necesario realizar una copia de seguridad de los chats mediante la opción de la app de WhatsApp y acto seguido llevar a cabo los siguientes pasos:

Desinstalar la aplicación de WhatsApp del teléfono.

Descargar la última versión APK de la plataforma en el buscador de preferencia.

Activar la opción de instalación de fuentes desconocidas.

Instalar la APK y conceder los permisos necesarios.

Abrir la aplicación e ingresar el número de teléfono.

Después ingresar el código de verificación que llegará vía SMS al dispositivo.

¿Cómo evitar el bloqueo de Google que impide instalar WhatsApp Plus?

En primer lugar, es necesario que el usuario deshabilite el sistema de protección de ‘Play Protect’ y, para ello, debe dirigirse a Google Play; posteriormente tendrá que pulsar en su foto de perfil para luego seleccionar el ícono con forma de engranaje.

Una vez realizados estos pasos, se debe deshabilitar el botón de “Analizar las apps con Play Protect”, de igual manera, se recomienda desactivar la opción de “Mejorar la detección de apps dañinas”.

Ahora que se han retirado los sistemas de protección de Google Play, el usuario solo debe intentar instalar de nuevo la última versión de WhatsApp Plus.

Cabe recordar que esta aplicación se puede obtener mediante la descarga de un archivo APK de la aplicación. No obstante, se recomienda usar un antivirus como medida de seguridad durante el proceso de descarga de dicho archivo en el teléfono.

¿Por qué es un riesgo utilizar WhatsApp Plus?

WhatsApp tiene normas muy estrictas en contra del uso de apps no oficiales en el servicio de mensajería.

La aplicación, propiedad de Meta, ha afirmado en su blog oficial que la utilización de apps no oficiales puede crear brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes, que constantemente intentan robar información privada del usuario.

Pese a que algunas aplicaciones desarrolladas por terceros están disponibles en plataformas oficiales como Play Store, WhatsApp es muy clara en advertir que los usuarios que instalen este tipo de servicios corren el riesgo de que su cuenta sea bloqueada de manera temporal o permanente.

Apps no oficiales que podrían causar el bloqueo de una cuenta de WhatsApp:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp.

Fouad WhatsApp.

OBWhatsApp.

¿Cómo recuperar una cuenta bloqueada?

El usuario afectado con la medida debe enviar un correo a soporte de WhatsApp (support@whatsapp.com), en dicha comunicación señalar su número de teléfono (con su prefijo internacional), marca, modelo de teléfono y agregar una explicación detallada de su caso junto a las razones por las que necesita recuperar su cuenta.