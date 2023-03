WhatsApp Plus y el nuevo truco para recuperar una cuenta bloqueada por WhatsApp

Actualmente, WhatsApp Plus se ha convertido en una plataforma muy entre los usuarios de smartphones, aunque que se trata de un servicio que no fue creado por Meta, muchas personas instalan esta plataforma en sus dispositivos porque permite incorporar funciones que la aplicación original carece.

Gracias a ello, usuarios cuentan con una herramienta que les permite manipular con más libertad algunas opciones (como la hora de conexión o el doble check azul) y la apariencia que posee la plataforma, también es posible chatear usando dos números distintos desde el mismo celular.

No obstante, en algunos casos los usuarios de WhatsApp Plus pueden tener problemas a causa de que han sido bloqueados de forma temporal por parte de WhatsApp, por haber utilizado ese servicio no oficial.

Dicho bloqueo se produce porque WhatsApp tiene normas muy estrictas en contra del uso de apps no oficiales en su servicio de mensajería. La aplicación de Meta, ha advertido en su blog oficial que la utilización de dichas aplicaciones producen brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes para robar información de los chats del usuario.

Como medida de seguridad, la plataforma de mensajería instantánea puede aplicar un bloqueo temporal en la cuenta de quienes emplean WhatsApp Plus, como una media para castigar a quienes violen sus reglas.

¿Qué hacer si WhatsApp bloqueó una cuenta por usar WhatsApp Plus?

Las cuentas suspendidas por usar WhatsApp Plus mostrarán un reloj con una cuenta regresiva, generalmente ese contador es de 24 horas y hasta que se cumpla ese tiempo el usuario no podrá emplear WhatsApp.

Sin embargo, existe un método para superar la situación y así recuperar la cuenta sin esperar tanto tiempo:

En primer lugar, hay que desinstalar WhatsApp Plus del teléfono

Ingresar a Google Play Store para descargar e instalar la aplicación oficial de WhatsApp

Ir a apartado de ‘ajustes’ o ‘configuración‘ del teléfono y luego acceder a la opción de ‘Aplicaciones’

Buscar a WhatsApp en el listado y luego eliminar el caché de la app

Iniciar sesión de nuevo en la aplicación de mensajería instantánea

Al ejecutar este proceso, el usuario podría recuperar el acceso de su cuenta de WhatsApp, para así volver a chatear con sus contactos y sin haber esperado las 24 horas que duraba el bloqueo.

No obstante, también existe la posibilidad que al aplicar el método anteriormente señalado aún siga apareciendo el anuncio con el conteo regresivo. Esto se deberá a que WhatsApp ha amonestado anteriormente al usuario y por ello persiste la restricción

Ante esa situación, lo más recomendable es esperar a que se cumpla el tiempo del bloqueo y una vez que se recupere el acceso a la cuenta, es aconsejable nunca más volver a utilizar WhatsApp Plus.

Novedades de WhatsApp que ni WhatsApp Plus tiene

Atajo de bloqueo

La plataforma lanzó un nuevo acceso directo para bloquear al contacto que el usuario considere pertinente, esta herramienta fue llamada como ‘Directo de bloqueo’, y se creó con el propósito de ahorrar tiempo al evitar ejecutar tediosos procesos para bloquear a una persona.

Para usar este recurso solo se debe pulsar sobre la conversación o el apartado ‘Chats’, posteriormente oprimir el icono de los tres puntos ubicados en la parte superior derecha. Finalmente, habrá que activar el nuevo atajo, presionando en la opción ‘Bloquear’.

No obstante, se trata de una opción que por ahora solo está presente en la versión beta de WhatsApp para dispositivos Android.

WhatsApp tendrá un nuevo método para bloquear contactos. - Foto: Captura de pantalla realizada por WABetaInfo

Nuevo WhatsApp Desktop macOs

La plataforma de mensajería instantánea ha lanzado una nueva actualización para la versión beta de la app diseñada para equipos que utilizan el sistema operativo macOS. De manera que los propietarios de un computador fabricado por Apple próximamente tendrán accedo a una plataforma optimizada.

Esta nueva actualización de la app de WhatsApp ofrece varios ajustes en su interfaz y su cambio más significativo es la incorporación de un menú lateral, con una apariencia similar a la de macOS. Este recurso ofrece accesos directos a las pestañas de chat, llamadas, mensajes destacados y la configuración de la aplicación.

Debido a que esta actualización fue desarrollada por Catalyst, esta app es 100 % nativa de macOS y ello podría garantizar que su funcionamiento se acople mucho mejor a las características de los computadores de Apple.

Según reveló un informe de WABetaInfo, portal web especializado en filtrar novedades de WhatsApp, aunque aún se trata de una versión beta cuyo funcionamiento es estable y bastante rápido. Por lo tanto, esta versión, que aún está en fase de prueba, próximamente podría sustituir a la app que actualmente está disponible en la tienda de apps de Apple.

WhatsApp actualiza su aplicación para macOS. - Foto: Captura de pantalla realizada por WABetaInfo

Nuevo editor de texto

Recientemente, a la versión beta de WhatsApp agregó un nuevo editor de texto, herramienta que facilitaría alterar los colores y tipos de letras en los textos que los usuarios emplean en la aplicación.

Antes de la llegada de esta novedad, cuando una persona deseaba insertar textos en un estado de WhatsApp tenía opciones muy limitadas, pues solo contaba con cuatro tipos de fuentes y un selector de color. Pero con esta incorporación del editor de texto, habrá acceso a una oferta más amplia de tipos de letra y nuevas opciones de para ajustar los textos.

Según las primeras imágenes que se conocen sobre esta novedad, la interfaz de los estados ha sido renovada para agregar el nuevo editor. Para acceder a esa herramienta solo bastará con abrir la pestaña de ‘estados’ pulsando el botón de la ‘T’ para acceder el nuevo editor y poder usar sus funcionalidades.