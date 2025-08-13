WhatsApp presenta fallas este miércoles 13 de agosto en su plataforma; varios usuarios reportan fallas

La popular aplicación de mensajería instantánea presentó fallas durante la tarde de este miércoles 13 de agosto, afectando a usuarios en diferentes partes del mundo.

De acuerdo con datos de la plataforma Downdetector, el problema comenzó a reportarse alrededor de las 2:00 p. m. y alcanzó un pico significativo hacia las 3:39 p. m., con más de 500 notificaciones de inconvenientes.

Fallas en distintos canales de acceso

Según los registros de Downdetector, el 91 % de los reportes corresponde a problemas en el portal web de WhatsApp, mientras que un 5 % se asocia con fallas en la aplicación móvil y un 4 % con inconvenientes al iniciar sesión. La caída ha generado que múltiples usuarios acudan a redes sociales para expresar su inconformidad y confirmar que no se trata de un fallo aislado.

El 91 % de las fallas de WhatsApp se concentró en su acceso web este miércoles. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Reacciones en redes y comunidades digitales

Plataformas como X (antes Twitter) se llenaron rápidamente de publicaciones relacionadas con la interrupción, donde los usuarios compartieron capturas de pantalla y mensajes irónicos sobre la imposibilidad de enviar o recibir mensajes. Estas reacciones masivas han servido como un canal informal de verificación de que el servicio se encuentra afectado en diferentes regiones.

Hasta el momento, la compañía Meta, propietaria de WhatsApp, no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la interrupción ni el tiempo estimado para restablecer completamente la plataforma. No obstante, este tipo de caídas, aunque poco frecuentes, han ocurrido en otras ocasiones y suelen resolverse en lapsos cortos, dependiendo de la magnitud del problema técnico.