WhatsApp saca ‘as bajo la manga’ y anuncia la llegada de nueva característica que facilita chatear sin necesidad de tener cuenta

WhatsApp está desarrollando una nueva funcionalidad llamada ‘chats de invitados’, con el objetivo de facilitar la conexión entre los usuarios de la plataforma y aquellas personas que no disponen de una cuenta en la aplicación. Esta novedad, según ha informado el portal especializado WaBetaInfo , permitirá a los usuarios interactuar con individuos ajenos a la red social sin necesidad de que estos se registren previamente en el servicio de mensajería.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp lanza varias actualizaciones en el año. | Foto: NurPhoto via Getty Images

WaBetaInfo ha señalado que esta nueva función permitirá a los internautas comunicarse directamente con quienes no son usuarios de WhatsApp, mediante un sistema completamente gestionado por la plataforma. La herramienta ya se ha observado en la versión beta de WhatsApp para Android (v2.25.22.13).

No obstante, esta opción presenta ciertas limitaciones: solo será posible mantener conversaciones individuales, ya que no se permitirá la creación de grupos. Además, no será posible compartir archivos multimedia como fotos, videos o GIF, ni realizar llamadas de voz o video, o enviar mensajes de voz.