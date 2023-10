Xbox Game Pass: estos son los juegos que llegan a la plataforma en octubre

Juegos que llegan a Xbox Game Pass

Aunque esto es una gran noticia para los fanáticos de los videojuegos, no se quedó ahí, pues a tan solo unos días después se obtuvo la confirmación de que dos juegos más llegan al servicio: el primero es Headbangers Rhythm Royale, y el segundo es NHL 24, los cuales llegan para los miembros de Game Pass Ultimate gracias a que esta versión de la suscripción incluye EA Play.

La descripción de este juego es la siguiente: “¿Alguna vez has mirado a una paloma y has pensado: ‘qué se le estará pasando por la cabeza?’ ¡Pues no lo pienses más! Headbangers te pone a ti y a otros 29 jugadores en el ojo de la paloma mientras te enfrentas en desafíos rítmicos para descubrir quién es el maestro Headbanger absoluto. Compite contra los demás en intrincados minijuegos musicales, acaba con tus competidores utilizando potenciadores y recoge migas para personalizar tu propia paloma”.