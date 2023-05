YouTube anuncia el fin de una función que pocos van a extrañar

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

YouTube ha anunciado que a partir del 26 de junio la opción para crear historias ya no estará disponible en la plataforma y que aquellas que se publiquen ese mismo día, caducarán siete días después de haberse compartido por primera vez.

Las historias son videos breves que tienen una vida de una semana y que solo se pueden crear con dispositivos móviles. Con ellas, los creadores de contenido puede conectar con sus audiencias de manera informal, estén donde estén.

YouTube - Foto: Getty Images

Hasta ahora, este formato estaba en fase beta y a disposición de los canales con más de 10.000 suscriptores, aunque, una vez un canal alcanza esta audiencia, la funcionalidad puede tardar hasta siete días en aparecer.

YouTube no permite crear estas historias en caso de que el contenido del canal se haya marcado como creado para niños o bien si se está utilizando esta aplicación de contenido audiovisual a través de una cuenta supervisada.

La compañía ha anunciado ahora que la opción de crear historias dejará de estar disponible a partir del 26 de junio de este año y que aquellas que se publiquen ese mismo día tendrán su permanencia habitual, de siete días, de modo que pasada esa semana desaparecerán.

YouTube ha dicho que, aunque este formato vaya a desaparecer, considera que otras de las alternativas que ofrece, como YouTube Shorts y las publicaciones de la Comunidad “son excelentes alternativas que pueden brindar valiosas conexiones y conversaciones con la audiencia”.

Finalmente, ha expresado en un comunicado su compromiso para “invertir en herramientas nuevas e innovadoras” para ayudar a los creadores de contenido a aumentar su audiencia en YouTube.

YouTube es gratis gracias a los anuncios. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Así se puede utilizar la inteligencia artificial para resumir un video largo de YouTube

Para llevar a cabo esta función, será necesario ingresar a la plataforma ‘Summarize.tech’, motivo por el cual no será necesario instalar ningún software; en ese sentido, los usuarios pueden ingresar a Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox u otro navegador de preferencia.

Pasos:

Ingresar a ‘ Summarize.tech ’.

En el pequeño recuadro que aparece, pegar el link del video de YouTube.

Acto seguido, oprimir el apartado ‘Submit’ y esperar un tiempo considerable.

Por último, la página mostrará un resumen del video, junto con los puntos más destacados.

Es importante mencionar que el resultado final será en inglés a pesar de que el idioma original sea el español. Sin embargo, se podrá utilizar un traductor para realizar la respectiva traducción.

Así puede solucionar problemas de sonido en YouTube

A pesar de que existen diferentes aplicaciones para escuchar música; una de las más utilizadas es YouTube, ya que a través de ella se puede ver de forma gratuita los últimos videoclips de los artistas, así como diferentes producciones por medio de la web o dispositivos móviles.

No obstante, existen algunas características que pueden llegar a interrumpir la reproducción de un video. Por ejemplo, en algún momento la plataforma puede llegar a presentar problemas de audio.

La falta de audio en YouTube es un problema frecuente y se derivan por varias causas, que en ciertas oportunidades son difíciles de detectar. Los problemas en el audio se pueden presentar por un virus malicioso, un bug o un controlador que presenta fallos.

Los bots de Telegram son un recurso para acceder a series y películas online. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo solucionar problemas de sonido en YouTube?

De acuerdo con el portal Computer Hoy para tratar de solucionar el sonido en la aplicación, lo primero que se debe hacer es descubrir si se trata de un fallo solo con YouTube, o si también ocurre con otras apps.

Poner en marcha un video y comprobar que el altavoz de la barra de iconos del clip esté activado. También es importan revisar el audio general del computador o dispositivo móvil. En ese sentido, se recomienda mirar la barra de tareas de Windows o pulsar el botón de subir volumen en el teléfono.

Virus malicioso

En algunos casos puede ser que un malware o software espía pueden interrumpir el audio de las aplicaciones. La mejor opción es formatear el celular o pasar un antivirus en los dispositivos.

Un problema que se pasa por alto en más de una ocasión se debe a que el conector donde se enchufa los audífonos o el altavoz se encuentre sucio. Con un bastoncillo o un trapo humedecido con una gota de alcohol se puede limpiar el conector. Lo mejor será que lo haga un experto.

Problemas con los auriculares

Los fallos de sonido no solo tiene que con el proceso de reproducción, es por eso que, también se debe comprobar que los cables estén bien conectados o que no se encuentren rotos. En muchas ocasiones puede llegar a que un cable interno no esté haciendo un buen contacto, razón por la cual se debe posicionar mejor la conexión.

Con información de Europa Press.